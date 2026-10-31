Crise majeure au Havre : Didier Digard limogé et désordre dans les instances dirigeantes

Après une lourde défaite face au PSG et une série de mauvais résultats, Le Havre Athletic Club a limogé son entraîneur Didier Digard et son président Jean-Michel Roussier, entrant dans une phase d'instabilité institutionnelle et sportive.

La situation au Havre Athletic Club s'est considérablement dégradée ces derniers jours, marquant un tournant brutal dans l'histoire récente du club normand. Actuellement classé lanterne rouge du championnat de Ligue 1 avec un bilan désastreux de seulement deux points acquis après neuf journées, le club traverse une période de crise majeure.

Défaite historique face au PSG

Cette détresse sportive s'est concrétisée de manière dramatique lors de la rencontre opposant Le Havre au Paris Saint-Germain au stade Océane. La défaite cinglante enregistrée sur le score de cinq buts à un n'a pas seulement été un revers sportif, mais a servi de déclencheur à des décisions radicales au sein de la direction et de l'encadrement technique.

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Face à cette performance jugée inacceptable et dans un contexte de série de cinq défaites consécutives, le club a décidé de mettre un terme immédiat à la collaboration avec son entraîneur, Didier Digard. Cette nouvelle annonce survient alors que le technicien de quarante ans venait pourtant d'être prolongé en fonction en juin dernier, après avoir réussi l'exploit de maintenir le club en première division lors des deux précédentes saisons avec des classements solides en milieu de tableau.

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La chute actuelle apparaît donc d'autant plus vertigineuse pour les supporters et la direction du HAC.