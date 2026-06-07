Crise humanitaire aggravée à Gaza : huit mois après le cessez-le-feu, la situation empire

Près de huit mois après le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, la situation humanitaire à Gaza ne s'est pas améliorée. Elle se détériore gravement. Deux millions de personnes sont entassées dans 40% du territoire, privées d'eau, de nourriture et de soins. Les agences humanitaires dénoncent un décalage criant entre les promesses d'aide et la réalité sur le terrain. La production agricole est anéantie, les restrictions sur les biens "à double usage" paralysent les hôpitaux et les systèmes d'eau. La malnutrition infantile augmente, le système de santé reste à terre sous les bombardissements persistants. Aucune reconstruction n'est en vue.

Près de huit mois après le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas , la situation humanitaire à Gaza ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle continue de se détériorer de manière alarmante.

Les deux millions de Gazaouis sont contraints de s'entasser dans un territoire toujours plus exigu, dans des abris de fortune où les maladies prolifèrent. Ils sont privés d'un accès suffisant à l'eau, à la nourriture et aux soins. Le paysage est celui d'une désolation totale, avec des abris entassés les uns sur les autres, entourés de gravats et d'immeubles détruits, vestige d'une guerre qui se poursuit malgré l'annonce d'une trêve.

L'armée israélienne a étendu son contrôle sur 60% de l'enclave, ne laissant aux Palestiniens que 40% du territoire. Les conditions sont qualifiées de "catastrophiques" par les organisations humanitaires. Oxfam, Save the Children et Refugees International ont dénoncé le 21 mai dernier l'écart important entre les engagements pris, notamment dans le plan de paix américain prévoyant la reprise totale de l'aide humanitaire, et leur mise en œuvre réelle sur le terrain.

L'aide promise reste incertaine et insuffisante par rapport aux besoins immenses de la population. La guerre au Moyen-Orient, réactivée par l'opération américano-israélienne contre l'Iran le 28 février, a anéanti la légère amélioration observée après le cessez-le-feu. Chaque jour, la quête de nourriture devient un combat. Les produits de base font défaut.

"Vous allez trouver facilement des chips ou des barres chocolatées sur le marché. En revanche, il n'y a toujours pas de viande, et pratiquement plus de pêche", explique Claire Nicolet de Médecins Sans Frontières. La production locale de denrées est quasi nulle. Les terres agricoles ont été ravagées par les frappes, occupées par des camps de déplacés ou se situent dans la zone contrôlée par l'armée israélienne.

Selon l'ONG américaine Anera, cette situation provoque une malnutrition aiguë sévère chez les enfants.

"Des enfants continuent d'arriver dans nos cliniques souffrant de malnutrition aiguë sévère. En avril, leur nombre a même augmenté par rapport à janvier", indique Janti Soeripto de Save The Children. Les restrictions israéliennes sur l'entrée des biens "à double usage" aggravent la crise.

Tout ce qui est métallique ou liquide est particulièrement difficile à faire enter : pièces détachées pour réparer les générateurs d'électricité ou les pompes à eau, huile moteur, tentes de qualité, médicaments, matériel de laboratoire comme des scalpels, concentrateurs d'oxygène ou lits d'hospitalisation. Le 22 mai, l'OMS alertait sur les "pénuries critiques" de médicaments et de matériel médical.

"Sans équipements de laboratoire et sans réactifs, nous ne pouvons pas diagnostiquer les maladies, ni détecter les flambées épidémiques potentielles. Sans concentrateurs d'oxygène, les patients en état critique mourront tout simplement", a déclaré Reinhilde Van de Weerdt, représentante de l'OMS dans les territoires palestiniens. Le système de santé, déjà fragilisé, est "toujours à terre" selon MSF. La moitié des hôpitaux et centres de santé ne sont pas fonctionnels, les autres ne le sont que partiellement.

Les attaques contre les infrastructures médicales se poursuivent : l'OMS a recensé au moins 22 attaques contre les services de santé à Gaza cette année. Par ailleurs, plus de 43 000 personnes, dont 10 000 enfants, ont subi des blessures nécessitant rééducation, prothèses et dispositifs d'assistance sur le long terme. Malgré le cessez-le-feu, les blessés continuent d'affluer car les frappes et les tirs persistent au quotidien.

Entre le 10 octobre et le 25 mai, 881 personnes sont mortes et 2 621 ont été blessées selon le ministère de la Santé à Gaza. Il n'y a "pas du tout aujourd'hui de reconstruction", déplore Claire Nicolet, alors que les besoins en aide humanitaire restent colossaux et que la population vit dans une insécurité permanente





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