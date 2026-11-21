Le BNIC réduit ses effectifs de 25 postes et installe de nouveaux élus face à une chute des exportations de 40% et une perte de 6 à 7 millions d'euros pour la filière cognac.

La filière cognac traverse une tempête financière et commerciale sans précédent, contraignant le Bureau national interprofessionnel du cognac ( BNIC) à engager des mesures structurelles majeures. Pour faire face à cette crise profonde qui érode les bases économiques de l'appellation, l'institution a officialisé l'ouverture d'un plan social impliquant environ vingt-cinq départs volontaires. Cette restructuration significative prend place dans un contexte où la production et l'exportation subissent de fortes pressions, obligeant l'établissement public à sécuriser sa viabilité future.

Réduction des effectifs du BNIC avant l'été 2027

Le Bureau national interprofessionnel du cognac a annoncé que son plan de sauvegarde de l'emploi repose sur environ vingt-cinq départs volontaires qui doivent intervenir avant l'été 2027. Cette décision brutale marque un tournant historique pour l'organisme fondé en 1946 et investi de missions de service public, qui se voit contraint de se séparer du quart de ses effectifs totaux. Le président sortant du BNIC a reconnu la difficulté de la situation en citant une série de chocs externes ayant impacté le secteur, notamment l'épidémie de Covid, la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation et les tensions géopolitiques avec la Chine.

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Chute des exportations et pertes financières record

Les chiffres témoignent d'une dégradation rapide de la santé économique du secteur, avec une perte de quarante pour cent des expéditions sur une période de cinq ans. Cette régression des ventes internationales s'accompagne d'une détérioration des finances de l'institution, qui a enregistré une perte de six à sept millions d'euros au cours de la dernière mandature. Christophe Forget, nouvellement élu et exploitant à Allas-Champagne, a mesuré l'ampleur de la responsabilité qui lui incombe, soulignant que la période est tellement compliquée et que la filière continue de souffrir de ces turbulences économiques mondiales.

Renouvellement du leadership et positions syndicales

La nouvelle équipe dirigeante du BNIC, dont le mandat durera trois ans, se compose de trente-trois élus lors de l'assemblée plénière, avec un renouvellement marqué de la part de la famille viticole. Six des neuf représentants de cette dernière n'ont jamais siégé dans cette instance, ce qui introduit une dynamique de changement au sein du comité permanent. Parmi les acteurs clés, Christophe Veral, vice-président sortant, a mis en garde les nouveaux venus contre les changements trop brusques, rappelant que le cognac est un paquebot difficile à manœuvrer qui ne supporte pas les coups de barre soudains.

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Débats sur le rendement et contestation syndicale

Des tensions idéologiques persistent au sein du syndicalisme charentais, notamment autour de la question du rendement de la production. Stéphane Roy, viticulteur à Juillac-le-Coq et membre fondateur du Collectif 78-37, conteste le rendement variable annuel limitant la production d'eau-de-vie nouvelle devant le Conseil d'État. Il prône un rendement fixe pluriannuel à l'image de l'Armagnac, une proposition que Christophe Veral juge potentiellement pertinente tout en reconnaissant que le système actuel est devenu obsolète. Cette polémique souligne la nécessité d'adapter les règles de production aux réalités du marché actuel.

Impact territorial et surfaces viticoles

Le paysage viticole de la région continue de se structurer autour d'une superficie totale dédiée au cognac de 83 619 hectares, selon les dernières affectations. À ces terres s'ajoutent 978 hectares pour le pineau des Charentes, 1 360 hectares pour les vins de pays et 9 431 hectares pour d'autres débouchés, tous cépages confondus. Cette répartition territoriale, photographiée récemment sur les coteaux de Grande Champagne, illustre l'ampleur du patrimoine naturel en jeu. Les négociants affichent une extrême prudence tandis que les viticulteurs font preuve de désarroi, attendant que la nouvelle direction du BNIC trouve le cap stabilisateur pour restaurer la confiance dans une filière qui a traversé d'autres crises par le passé.