Crise des urgences : les Français patientent en moyenne plus de 3 heures, une attente en forte hausse

Le système des urgences est en crise en France, avec des allongements de temps de prise en charge et des crises de lits disponibles dans le reste de l’hôpital. Les urgences ne sont pas adaptées au grand âge et peuvent s’avérer délétères. Le gouvernement met en place une régulation par le 15 pour soulager les urgentistes au bord de l’asphyxie, mais les professionnels du secteur se disent en situation d’épuisement professionnel.

Selon le ministère de la Santé , la moitié des Français qui se rendent aux urgences y passent désormais plus de trois heures. Un délai qui explose pour les cas les plus complexes.

Face à cette situation critique, le gouvernement mise, en parallèle, sur une régulation par le 15 pour soulager les urgentistes au bord de l’asphyxie. Le système des urgences n’est pas adapté au grand âge et peut s’avérer délétère, selon un article publié en 2023. Les patients dont l’état nécessite des examens complémentaires ou une hospitalisation passent désormais plus de 235 minutes aux urgences, soit 75 minutes de plus qu’il y a dix ans.

La crise des lits disponibles dans le reste de l’hôpital génère des temps d’attente critiques, avec la moitié des patients passant désormais de prise en charge globale dans les Unités d’hospitalisation de courte durée (UHCD), soit 200 minutes de plus qu’en 2013. Les Français patientent en moyenne plus de 3 heures, une attente en forte hausse.

Les données publiées en 2023 montraient déjà de sérieuses disparités régionales en ce qui concerne les durées médianes de passage des patients entre l’enregistrement administratif et la sortie des urgences. Dans ce contexte, le ministère de la Santé redoute un engorgement des services d’urgence. La ministre Stéphanie Rist a donc annoncé le 5 juin dernier une nouvelle stratégie nationale visant à réduire les passages évitables. Quatre millions de consultations seraient concernées par le plan du ministère de la Santé.

Dans ce cadre, le Service d’accès aux soins (SAS), qui oriente les patients en composant le 15, va continuer de se généraliser. En prévision des tensions hivernales, l’accès aux urgences d’une centaine d’hôpitaux sera d’ailleurs directement filtré par le 15 dès l’automne. Reste à voir si cela suffira à soulager les professionnels du secteur : près de 80 % des urgentistes français se disent aujourd’hui en situation d’épuisement professionnel selon le syndicat Samu-Urgences de France (SUdF)





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