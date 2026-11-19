À l'Assemblée, Christine Bonfanti-Dossat accuse Stéphanie Rist d'ignorer la fermeture des services au Lot-et-Garonne et invite la ministre à constater la crise sur place.

Lors des questions d'actualité au gouvernement, le mercredi 18 novembre, la sénatrice Christine Bonfanti-Dossat a exprimé une vive agitation face aux déclarations de la ministre de la Santé Stéphanie Rist. L'élue du Lot-et-Garonne a dénoncé un fossé important entre le discours officiel et la détresse vécue par les citoyens locaux.

Dialogue de sourds sur la santé rurale

Christine Bonfanti-Dossat a lancé un défi direct à Stéphanie Rist en lui demandant quand elle viendrait enfin constater la réalité sur le terrain. Cette intervention fait suite à une séance précédente où le sénateur Michel Masset avait déjà alerté sur le pronostic vital des urgences rurales dans le département.

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Auparavant, la ministre avait affirmé qu'aucun patient n'était laissé sans soins. Cette affirmation a été vivement contestée par la sénatrice Bonfanti-Dossat qui pointe du doigt les fermetures récentes des urgences de Marmande et de Villeneuve-sur-Lot. Elle souligne également la fermeture de l'antenne Smur à Nérac juste deux jours après les propos rassurants de l'hémicycle.

Des professionnels mobilisés et épuisés

La sénatrice met en lumière le rôle crucial des équipes hospitalières, des médecins régulateurs et des généralistes libéraux du Samu 47. Selon elle, ces professionnels absorbent quotidiennement les conséquences des dysfonctionnements et des fermetures de services.

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Christine Bonfanti-Dossat affirme que la continuité des soins est maintenue uniquement grâce à cet engagement extraordinaire. Elle accuse le gouvernement d'entretenir un décalage total avec la réalité vécue par les habitants du Lot-et-Garonne face à cette situation critique.

Rétorsions et causes structurelles

Stéphanie Rist a répondu qu'elle ne disposait pas de solution miracle. Elle a rappelé la genèse de la crise, attribuant le départ des médecins à l'arrêt de rémunérations jugées illégales. Elle a annoncé la venue d'une médiatrice nationale pour tenter de structurer une équipe territoriale adaptée.

La ministre a également souligné les difficultés liées aux disparités salariales entre les établissements. Elle a enfin conseillé la population de se vacciner contre la grippe pour éviter d'engorger les hôpitaux, une remarque qui n'a pas convaincu l'élue locale.

Impacts locaux et perspectives

La situation dans le Lot-et-Garonne reste tendue avec des fermetures qui perturbent l'accès aux soins. Emeline Rey-Rinchet, députée locale, a également interpellé la ministre sur ce sujet.

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L'appel de Christine Bonfanti-Dossat insiste sur la nécessité d'une action concrète et immédiate. La ministre est invitée à venir sur place pour prendre toute la mesure de cette crise sanitaire locale.