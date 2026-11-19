Le nombre de Casques Bleus chute de plus de la moitié en dix ans. Entre blocages politiques et manques de financement, l'ONU doit gérer des retraits majeurs au Liban et au Sahara occidental d'ici 2027.

Le nombre de soldats de la paix de l'Organisation des Nations unies, communément appelés Casques Bleus, a chuté de plus de la moitié au cours de la dernière décennie. Passant de plus de 100 000 effectifs il y a dix ans à environ 50 000 actuellement, cette force pourrait bientôt descendre sous la barre des 40 000 membres. Ce déclin rapide, qui coïncide avec une absence totale de nouvelles opérations depuis 2014, marque un tournant historique pour le maintien de la paix mondial.

Calendrier des retraites et fin des missions historiques

Les prochaines fermetures de missions majeures sont désormais fixées à des dates précises. La mission de maintien de la paix au Liban (FNUOL) s'achèvera officiellement le 31 décembre 2026. Peu de temps après, celle du Sahara occidental (MINURSO) suivra le 31 janvier 2027. Depuis dix ans, aucune nouvelle opération de maintien de la paix n'a vu le jour, une rupture notable depuis la première opération armée déployée en Égypte en 1956 après la crise du canal de Suez.

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Blocages politiques et tensions au Conseil de sécurité

Ce retrait massif s'explique par des pressions politiques intenses et des divergences au sein des Nations unies. Richard Gowan, directeur des questions onusiennes du think tank International Crisis Group, note qu'Israël a exercé une forte pression sur les États-Unis pour mettre fin à la mission au Liban, jugée gênante pour ses opérations contre le Hezbollah. Au Conseil de sécurité, le manque d'accord sur un nouveau mandat au Sahara occidental, suite au rejet des propositions américaines par la Russie et la Chine, accélère le processus de retrait total.

Impasses financières et réductions d'effectifs

Le déficit budgétaire constitue un autre pilier de cette crise structurelle. Les États-Unis, premier contributeur, ne paient plus l'intégralité de leur part du budget de la paix. Leur contribution s'est élevée à 682 millions de dollars pour le cycle 2025-2026, sur les 1,3 milliard de dollars attendus. Cette insuffisance de fonds pousse directement à la réduction des effectifs dans les missions actives, comme en Centrafrique et au Soudan du Sud, où les troupes ont fondu d'environ un tiers.

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Crises locales et remise en cause de l'impartialité

Sur le terrain, l'efficacité des Casques Bleus est de plus en plus contestée par les gouvernements locaux et les populations. Au Mali, les autorités militaires voulaient que les troupes combattent directement leurs ennemis, contre la neutralité onusienne. Déçue par cette impartialité, la junte a obtenu le départ des 13 000 Casques Bleus en 2023 pour se tourner vers la Russie. Richard Gowan estime que ce pari sécuritaire a échoué, la situation s'étant aggravée depuis ce changement d'alliance.

Alternatives controversées et nouvelle doctrine onusienne

Avec le recul des Nations unies, de nouvelles formes d'interventions émerge, souvent plus partisanes. À Haïti, où le Conseil de sécurité a refusé d'élargir le mandat onusien pour lutter contre les gangs, la force antigangs actuelle repose sur des soldats du Tchad, du Sri Lanka et du Salvador, accompagnés de sociétés militaires privées. Cette approche, qui remplace l'impartialité par une intervention ciblée, pourrait se généraliser dans des contextes comme la République centrafricaine, selon les analystes.