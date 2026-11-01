Crise de la Sécurité sociale : alerte sur le financement et les dettes

La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur l'impasse budgétaire de la Sécurité sociale. Analyse des risques financiers et des solutions envisagées par le gouvernement.

La Cour des comptes a émis un avertissement majeur concernant le financement de la Sécurité sociale, signalant une situation critique face au creusement du déficit et à l'impasse budgétaire actuelle. Cette alerte intervient dans un contexte parlementaire complexe, marqué par l'absence de majorité stable, ce qui rend la mise en œuvre de solutions durables particulièrement délicate pour les autorités compétentes.

Impasse budgétaire et risque de trésorerie

L'inquiétude grandit autour de la trésorerie de court terme des organismes de sécurité sociale, qui pourrait rapidement poser problème avant même que la dette de long terme de l'État ne devienne incontrôlable. Thibault Bazin, rapporteur général du budget, a souligné lors d'une rencontre organisée par l'association des journalistes de l'information sociale que nous sommes dans une zone de risque extrêmement importante sans redressement immédiat des comptes.

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Il a clairement indiqué que le financement actuel n'offre aucune solution durable à moyen terme. La Sécurité sociale, créée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale, n'a pas été conçue initialement pour porter une dette significative. Pendant plusieurs années, la croissance économique a permis aux comptes d'être excédentaires avant que les déficits ne s'accumulent au début des années soixante, principalement dus à la hausse des coûts des soins de santé.

Histoire de la dette sociale et mécanismes actuels

Pour gérer ces déséquilibres, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a été mise en place en 1967. Elle permet le versement des prestations sociales tout en accumulant des dettes via des emprunts à court terme. Ce mécanisme visait à combler le décalage entre le versement des retraites en début de mois et la réception des cotisations en fin de mois, ainsi qu'à rembourser les dettes existantes progressivement.

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Cependant, l'accumulation excessive de dettes par l'Acoss a conduit l'État à créer la Caisse d'amortissement de la dette sociale en 1996. Cette structure a transféré la dette de court terme vers une caisse d'emprunt de long terme à des taux plus bas, financée par la contribution pour le remboursement de la dette sociale et une partie de la contribution sociale généralisée. Initialement temporaire, ce dispositif doit encore rembourser des dettes importantes trente ans plus tard.

En 2020, la Cades avait amorti la totalité de ses dettes antérieures, mais les dépenses exceptionnelles liées à la pandémie ont nécessité de nouveaux emprunts. Le gouvernement a donc décidé de prolonger son existence jusqu'au 31 décembre 2033 par une loi adoptée cette année-là, alors que l'État ne rembourse normalement que les intérêts de sa propre dette chaque année.

Trois risques imminents identifiés par les experts

Aujourd'hui, trois risques majeurs se présentent pour le système. Le premier concerne le plafond de dettes de l'Acoss, fixé à 85 milliards d'euros pour 2027. Si le budget est voté tel quel, ramenant le déficit à 12 milliards d'euros, le besoin de trésorerie atteindrait un pic de 82 milliards en décembre 2027, laissant seulement 3 milliards de marge avant d'atteindre le plafond légal.

Ce scénario ambitieux nécessite 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires, ce qui est très difficile à obtenir sans majorité parlementaire solide. Les hypothèses de croissance et de masse salariale utilisées par l'exécutif sont incertaines, surtout avec la situation macro-économique instable et les mouvements sociaux en cours. Thibault Bazin demande donc une augmentation de ce plafond, mesure qui ne peut être prise qu'en cas de budget voté.

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La Cour des comptes propose également un transfert de 100 milliards d'euros de dette de l'Acoss vers la Cades d'ici fin 2027. Cette opération nécessite obligatoirement un vote du budget de la Sécurité sociale ou une loi ordinaire, deux options politiquement sensibles dans le contexte actuel de tension législative et d'incertitude budgétaire persistante.