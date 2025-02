Crise d'angoisse en plein procès : Alicia, accusée d'agression, implore de pouvoir remettre sa perruque

Alicia, accusée d'agression contre Simon à la Sorbonne Nouvelle, est apparue au tribunal dans un état de crise d'angoisse. Prise de larmes et de spasmes incontrôlables, elle a demandé à pouvoir remettre sa perruque, mais en vain. Son état et ses antécédents ont poussé le tribunal à demander une expertise psychiatrique.

En plein cœur de la crise, Alicia avait pris Simon par le cou dans un des amphithéâtres du site de la Sorbonne Nouvelle , situé dans le XIIe arrondissement de Paris. (Illustration) LP/Gwenael Bourdon Le tribunal l'avait vue en larmes et tremblante. C'était le 15 décembre 2024. Son entrée dans le box des prévenus avait bouleversé chacun. Avec un crâne rasé et un air juvénile, elle s'était avancée avec une attitude faussement décontractée.

Elle avait souri, murmuré quelques mots à l'oreille de son avocat avant de s'asseoir et de baisser la tête. Quelques secondes plus tard, sa tête était réapparue. Le sourire avait disparu, laissant place aux larmes et aux spasmes, incontrôlables. À nouveau, elle s'était adressée à son avocat. Prise d'une crise d'angoisse, elle voulait pouvoir remettre sa perruque. Mais l'accessoire n'a rien changé. Coiffée d'une perruque aux cheveux hirsutes à mi-chemin entre le violet et l'argenté, Alicia avait continué de sangloter. Au vu de son état et de ses antécédents - elle avait notamment déjà fait l'objet d'une hospitalisation - une expertise psychiatrique avait été demandée





LeParisien_75 / 🏆 73. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Agression Sorbonne Nouvelle Procès Expertise Psychiatrique Crise D'angoisse

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Crise du bâtiment : fournisseurs industriels français s'enfoncent dans la criseL'association des industries des produits de construction (AIMCC) prévient des plans sociaux dans les entreprises du secteur en 2025 face à la baisse des ventes de béton, de gravats, de grues et de pelleteuses. Une enquête interne montre que 52% des adhérents de l'association estiment que leurs effectifs vont diminuer en 2025.

Lire la suite »

Chapelle Sainte-Ursule de la Sorbonne : Réouverture imminente après 24 ansLa Chapelle Sainte-Ursule, fermée au public depuis 1999 suite à des dommages causés par une tempête, est sur le point de rouvrir ses portes aux visiteurs. Le World Monuments Fund lance un programme de rénovation en partenariat avec l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne et la Ville de Paris.

Lire la suite »

Chapelle de la Sorbonne: Restauration après une longue fermetureLa chapelle de la Sorbonne, au cœur de Paris, rouvrira au public d'ici 2030 après des travaux de restauration. La fermeture s'explique par des problèmes structurels, des réglementations sécuritaires et des lourdeurs administratives. Le World Monument Fund (WMF) s'est engagé à financer une partie du chantier estimé à 10 millions d'euros.

Lire la suite »

L'histoire inspirante d'Alicia Ortstad : une jeune femme qui combat le cancer des osAlicia Ortstad, une jeune Suédoise passionnée d'équitation, a été diagnostiquée avec un ostéosarcome, un cancer des os rare et agressif. Après avoir subi l'amputation de sa jambe, elle utilise TikTok pour sensibiliser aux symptômes de cette maladie et encourager les autres à ne pas ignorer les signaux d'alerte de leur corps. Son histoire est une source d'inspiration et un rappel de l'importance de la vigilance et de la consultation médicale en cas de doute.

Lire la suite »

Alicia Toublanc rejoindra Debrecen en Hongrie à l'issue de la saisonL'ailière droite de l'équipe de France Alicia Toublanc va quitter le club roumain de Valcea en juin. Elle s'est engagée pour les deux saisons à venir avec les Hongroises de Debrecen.

Lire la suite »

« Un énorme sentiment de honte » : Julia Simon, 26e de la mass-start de RuhpoldingAvec un 13/20 au tir et une 26e place sur la mass-start, Julia Simon est passée à côté de son sujet ce dimanche à Ruhpolding (Allemagne). Une contre-performance difficile à accepter pour la Française.

Lire la suite »