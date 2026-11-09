Crise bancaire Paraguay : Les casernes de pompiers paralysées par la faillite d'Ueno Bank

L'effondrement d'Ueno Bank prive les pompiers volontaires du Paraguay de 2 milliards de guaranis, compromettant leurs interventions d'urgence et leur fonctionnement au quotidien.

Après vingt-neuf années de service, le capitaine Oscar Acuña dirige la Sixième compagnie de pompiers volontaires de Mariano Roque Alonso, située à environ seize kilomètres de la capitale Asunción, vers une urgence pour laquelle il n'avait jamais été formé. Les fonds de cette caserne, ainsi que ceux de près de soixante-dix autres sites à travers le Paraguay, se trouvent bloqués dans les coffres de Ueno Bank. Cette institution financière s'est effondrée, plongeant le pays dans une crise économique et politique sans précédent qui a déjà renversé le président Santiago Peña.

L'impact immédiat sur les fonds de secours

Les pompiers volontaires du Paraguay détenaient approximativement deux milliards de guaranis, soit environ trois cent vingt mille dollars américains, déposés auprès de Ueno Bank lorsque la Banque Centrale en a ordonné la fermeture forcée le trois novembre. Cette décision a été prise en raison de graves problèmes de solvabilité qui ont affecté l'institution. Les dépôts de près de trois millions de personnes, représentant la moitié de la population du pays, ont été gelés, les privant subitement de l'accès à leurs comptes, cartes et applications bancaires.

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L'impossibilité de traiter les urgences quotidiennes

Les comptes immobilisés compromettent désormais l'activité de cent quarante casernes de l'institution, qui rassemble environ six mille cinq cents volontaires. Oscar Acuña explique que de la même manière que de nombreux déposants individuels ont été escroqués, l'institution elle-même a été victime d'un détournement et en subit les conséquences. Les soixante-huit membres de la compagnie doivent désormais sélectionner les appels d'urgence. Ils ont refusé d'aider une femme dont l'animal de compagnie posait problème, indiquant qu'ils devaient établir des priorités strictes. Le carburant constitue le problème le plus urgent, car il alimente non seulement les camions mais aussi les générateurs et les pompes indispensables lors des interventions.

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Les déclarations des acteurs et victimes

Près de soixante-dix pour cent des fonds perdus provenaient d'une collecte nationale organisée en octobre. "Toute notre collecte, nous l'avons déposée dans cette banque parce que nous lui faisions confiance", déplore le commandant Acuña, quarante-cinq ans. Ángel Núñez, pompier volontaire de la même compagnie âgé de cinquante ans, affirme que le moment viendra où ils devront puiser dans leurs propres poches, bien qu'il soit difficile car ils ont également été touchés dans leurs finances personnelles. Lorena Canan, présidente du Corps de pompiers volontaires du Paraguay, estime qu'une intervention peut coûter de cinq cent mille guaranis pour un accident de moto jusqu'à trois cent cinquante millions pour un incendie de grande ampleur.

Conséquences politiques et perspectives de remboursement

La crise bancaire, qui a rapidement viré à une crise politique, a éclaté avec la mise sous tutelle pour insolvabilité par la Banque Centrale de Ueno Bank. Le scandale a provoqué des manifestations massives et précipité la destitution du président Peña, visé par une enquête sur de possibles irrégularités liées à la banque. La Banque Centrale a commencé le jeudi à restituer les dépôts au moyen d'un fonds de garantie, rendant quelque cent soixante millions de dollars à environ un million deux cent mille déposants. Cependant, cette mesure ne résout pas immédiatement la situation des pompiers, car le fonds de garantie couvre jusqu'à trois cent soixante mille guaranis par déposant.