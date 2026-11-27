La Chambre d'agriculture des Landes révèle un revenu historique en baisse en 2026, affecté par la sécheresse et les coûts élevés, impactant 50 000 hectares.

Le secteur agricole des Landes traverse une période de crise majeure avec une chute record du revenu des exploitations pour l'année 2026. Ce nouvel indicateur négatif, révélé le lundi 23 novembre 2026, confirme une tendance lourde initiée en 2025, plaçant les agriculteurs landais face à un double fléau économique et climatique sans précédent.

Chiffres en baisse face à l'inflation climatique

Les données officielles montrent une diminution drastique du revenu net des exploitants, souvent appelé " Ferme Landes ". Cet indicateur composite, élaboré par la Chambre d'agriculture des Landes, mesure le revenu réel disponible après déduction des charges. Il a baissé de 51 % par rapport à l'année 2023. Cette comparaison directe souligne l'ampleur du décrochage économique subit par la filière en seulement trois ans.

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La tendance reste négative sur le moyen terme si l'on regarde la moyenne sur la période allant de 2015 à 2024. Dans ce cas, le revenu actuel affiche une perte de 39 %. Ces chiffres illustrent une érosion continue de la capacité financière des agriculteurs, qui voient leur pouvoir d'achat se réduire malgré une production souvent maintenue ou même augmentée sur certaines cultures.

Coûts élevés et rendements en chute libre

La situation est amplifiée par une hausse constante des charges d'exploitation, notamment dans les domaines de l'énergie, des engrais et du matériel agricole. François Darbo, vice-président de la Chambre d'agriculture chargé des productions et filières, note que le coût d'un tracteur a augmenté de 40 % en cinq ans. Cette inflation des intrants crée un effet ciseau dévastateur pour les revenus.

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En parallèle, les rendements des cultures non irriguées ont été lourdement pénalisés par la sécheresse. Les baisses de production s'établissent entre 50 et 70 % cette année caniculaire. Ces niveaux de perte sont qualifiés de sans précédent, dépassant même les records négatifs observés lors de la vague de chaleur historique de 2003. Les conditions météorologiques extrêmes, incluant des canicules précoces et intenses, étouffent les cultures et les élevages sur l'ensemble du département.

Adaptation des stratégies culturales

Face à cette vulnérabilité accrue, la stratégie des agriculteurs évolue rapidement. La surface de jachère a augmenté de 14 % au cours de l'année 2026. Cette tendance devrait se poursuivre car nombreux sont ceux qui préfèrent ne pas ensemencer des terres afin d'éviter des pertes financières supplémentaires. Marie-Hélène Cazaubon, présidente de la Chambre d'agriculture des Landes, explique que la démunition générale pousse à la prudence.

Les experts recommandent de privilégier la polyculture pour sécuriser les revenus. Les exploitations combinant cultures avec élevage, notamment de volailles ou de palmipèdes, résistent mieux à la crise. La filière avicole, souvent associée à la marque St Sever originaires de Saint-Sever, montre des signes de croissance. Cette diversification offre un filet de sécurité financier que les monocultures céréalières ne possèdent pas.

Impact économique et nécessité d'adapter les cultures

Les sinistres agricoles ont explosé durant cette période difficile, avec 870 déclarations de dommages enregistrées. Plus de 50 000 hectares de terres ont été touchés par la sécheresse et la chaleur. Les indemnisations estimées par les assureurs et les organismes compétents se montent entre 11 et 12 millions d'euros. Ces montants, bien que significatifs, ne compensent pas intégralement la perte de revenu structurelle subie par la profession.

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La situation force les agriculteurs à revoir leur modèle économique et productif. Il devient impératif d'analyser avec précision les coûts de chaque production et les marges brutes par rapport à la moyenne départementale. Cette adaptation aux aléas climatiques, qui semblent s'accélérer dans les Landes, est aujourd'hui la clé de survie pour l'agriculture locale. Les prochaines années nécessiteront une transition profonde vers des systèmes plus résilients.