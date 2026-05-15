Crise à Marseille, retour en glove pour Le Mans FC et hommages émouvants : l'actualité turbulente du football français

Habib Beye limogé, Le Mans en passe de revenir en Ligue 1 et la disparition de Fleury Di Nallo marqueront cette fin de saison agité du football français. Retour sur les tensions du club phocéen, les félicitations de Djokovic pour Le Mans et les enjeux pour Rodez, Saint-Étienne et Nantes.

Le Rodez Aveyron Football, après avoir remporté un match serré contre le Red Star (3-2) le mardi 12 mai, se déplace ce vendredi 15 mai à Saint-Étienne pour poursuivre son rêve de monter en Ligue 1 .

Les Ruthénois, bien conscients de l’enjeu, se retrouvent face à un adversaire gangrené par une crise interne à l’Olympique de Marseille (OM), où Habib Beye a été limogé en raison des tensions persistantes au sein du club. Autre grande actualité, Le Mans FC, après des années loin des projectors, a réussi un parcours remarqué et espère maintenant concrétiser son retour en Ligue 1.

Le président du Mans FC, Thierry Gomez, s’exprime sur les enjeux financiers et sportifs que représente cette possible remontée. En parallèle, des légendes du football français ont marqué l’histoire cette semaine : Fleury Di Nallo, buteur iconique de l’OL et du MHSC, est décédé à l’âge de 83 ans, laissant derrière lui une trace indélébile dans l’histoire du ballon rond.

Les supporters de Lens, d’Orléans et de Nantes, eux, continuent de vibrer ou de s’inquiéter pour leurs clubs respectifs, avec des perspectives de montagnes russes : relégation, montée, ou attendre l’issue des matchs العربيه et des luttes acharnées. Le PSG, en route vers un cinquième titre consécutif, a accompagné sa victoire contre Lens (2-0) avec des banderoles et des tensions entre les supporters adverses, alors que la Coupe du monde 2026 approche à grands pas.

Des joueurs comme Maxence Lacroix, originaire de Dordogne, ou Matias Fernandez-Pardo et Thomas Meunier, ont été sélectionnés dans leurs équipes nationales respectives pour l’événement planétaire qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Lastly, Didier Deschamps a officialisé la liste des 26 joueurs de l’équipe de France, où figurent des talents éclos à Sochaux comme Thuram. Cette année 2026 promet d’être mémorable pour le football français, entre retour en Ligue 1, relégations, succès internationaux et hommages aux légendes





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