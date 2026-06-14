Criminalité organisée dans le rap : menace contre un producteur de rap et tentative d’extorsion

Ces dernières années, la criminalité organisée dans le rap a gagné en emprise en France, attirant les réseaux criminels pour blanchir leurs fonds. Une enquête judiciaire est en cours à Paris après des menaces visant un producteur de rap, impliquant des individus se revendiquant de la DZ Mafia. Un vingtenaire a été mis en examen pour tentative d’extorsion commise avec une arme, participation à une association de malfaiteurs criminelle et délictuelle, dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux et trafic de stupéfiants.

Ces dernières années ont été marquées en France par la montée en puissance de l’emprise de la criminalité organisée dans le rap, musique la plus vendue en France et qui attire les réseaux criminels pour blanchir leurs fonds.

Une enquête judiciaire est en cours à Paris après des menaces visant un producteur de rap, impliquant des individus se revendiquant de la DZ Mafia. Un vingtenaire a été mis en examen vendredi à Paris, soupçonné d’avoir tenté de soutirer de l’argent à un producteur de rap, dans une information judiciaire où plane l’ombre de la DZ Mafia. Un chef présumé de la DZ mafia, déjà en prison, placé en garde à vue à Marseille pour une possible tentative d’évasion.

Les investigations avaient été confiées en octobre 2025 à une juge d’instruction, après l’arrestation d’un homme ayant livré, au studio d’enregistrement à Paris du producteur, une enveloppe contenant une balle et « un mot signé de la DZ », selon une source policière. Prévenue, la police a interpellé le livreur, âgé d’une vingtaine d’années.

Selon une source judiciaire, il a été mis en examen puis placé en détention provisoire pour tentative d’extorsion commise avec une arme, participation à une association de malfaiteurs criminelle et délictuelle, dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux et trafic de stupéfiants. Le producteur, âgé de 40 ans, a porté plainte en expliquant que les tentatives d’intimidation étaient, à ses yeux, bien plus larges que l’épisode du livreur.

Un deuxième suspect, résident du Val-de-Marne, a été mis en examen à Paris dans le volet concernant le studio d’enregistrement. L’instruction débute. Je ne souhaite pas faire de commentaire à ce stade », a répondu à l’AFP son avocat, Saïd Harir.

Son client a affirmé en garde à vue avoir été approché par un Marseillais « se revendiquant de la DZ Mafia », qui cherchait des « soldats » pour une « mission » et « réclamer de l’argent », selon une source policière. Ce phénomène a fait l’objet d’une note intitulée « Rap et criminalité organisée » rédigée par le service d’information, de renseignement et d’analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco) du ministère de l’Intérieur, en février 2026, pour alerter tous les services d’enquête





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