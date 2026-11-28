Le président du CRIF affirme que les preuves techniques valident les propos de Jordan Bardella, accusant le RN de diluer l'antisémitisme historique plutôt que de le combattre sincèrement.

Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France a exprimé sans ambiguïté sa conviction regarding la réalité des déclarations attribuées à Jordan Bardella. Il considère que les éléments techniques présentés permettent de clore définitivement tout débat sur ce sujet sensible pour la communauté juive de France.

La fin du doute sur les déclarations de Bardella

Contrairement aux affirmations répétées par les cadres du Rassemblement National, le dirigeant du CRIF maintient que le parti reste imprégné d'antisémitisme. Il estime que Jordan Bardella n'a pas véritablement répudié les idées de Jean-Marie Le Pen, son grand-père et fondateur du mouvement.

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Une dilution historique de l'antisémitisme dans le RN

La sociologie historique des sympathisants et des cadres du RN n'a pas disparu selon cette analyse. Elle a simplement été diluée au fil des années et des stratégies politiques. Cette persistance structurelle remet en question la capacité du parti à se dégager de son héritage politique fondateur.

Dissimulation et déni comme stratégie politique

Dans le cas de Jordan Bardella, cette dynamique se manifeste par la dissimulation, le déni et l'absence de sanction. Un parti qui lutterait sincèrement contre l'antisémitisme n'aurait pas fait ces choix-là. La dénonciation de l'antisémitisme est mise au service d'un agenda politique par le Rassemblement National.

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Critique de la posture de La France Insoumise

Il est facile et peu engageant pour les responsables du RN de dénoncer l'antisémitisme des islamistes et de l'extrême gauche. Pour être dans une démarche sincère, le RN devrait commencer par balayer devant sa porte. De la même manière, La France Insoumise dénonce l'antisémitisme quand il vient de l'extrême droite. Elle est incapable de le dénoncer dans son propre camp idéologique, selon les termes du responsable du CRIF.

Contexte médiatique et autres voix critiques

Le texte mentionne également des opinions divergentes dans la sphère publique. Par exemple, Bérénice Bejo a déclaré soutenir Raphaël Glucksmann, expliquant qu'ils se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage d'" OSS 117 ". D'autres analyses, comme celle d'Arnaud Ngatcha, ancien adjoint au maire de Paris en charge des Relations internationales, abordent la question du pouvoir en France sous un angle différent.