Le président du Crif Yonathan Arfi et le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez dénoncent l'instrumentalisation politique de l'antisémitisme par le RN et LFI avant la présidentielle.

Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France ( Crif), a fermement rejeté la perception selon laquelle le Rassemblement national serait perçu comme un rempart par les Français juifs à l'approche de la présidentielle. Dans une interview accordée à La Tribune Dimanche, il a qualifié de " discutable " cette idée, affirmant que le parti de Jordan Bardella reste un " parti refuge pour les identitaires " qui instrumentalise la lutte contre l' antisémitisme.

Le RN, un parti refuge pour les identitaires selon le Crif

Le président du Crif souligne que le Rassemblement national a certes adapté son discours public sur la lutte contre l'antisémitisme, mais que sa sociologie historique n'a pas disparu. Yonthon Arfi explique que cette tendance a été " diluée " plutôt que résolue, permettant au parti d'accueillir tout en même temps des sympathisants et des cadres complotistes ou antisémites. Selon lui, on ne peut pas prétendre combattre l'antisémitisme tout en continuant à accueillir ces profils au sein de ses rangs.

Also read Rassemblement national et antisémitisme : cinquante ans de liens inébranlables

La polémique autour des écrits de jeunesse de Jordan Bardella

Le contexte s'est tendu deux mois après les premières révélations de Mediapart concernant des écrits antisémites de jeunesse attribués à Jordan Bardella. Le site d'investigation et Le Monde ont confirmé que le président du Rassemblement national est bien l'auteur de ces propos datant de 2013, malgré ses dénis répétés. Yonathan Arfi critique sévèrement la gestion de cette affaire, pointant les choix du parti : propos initiaux, dissimulation, déni et absence de sanction, autant d'éléments qui contredisent, selon lui, une lutte sincère.

L'impact traumatique du 7 octobre sur la communauté juive

Pour Yonathan Arfi, l'attaque massive du 7 octobre en Israël, ayant fait plus d'un millier de morts, aurait dû générer un élan d'empathie envers les Juifs de France. Au contraire, cette date reste un traumatisme majeur ayant marqué un avant et un après, accompagné d'une explosion d'antisémitisme. Le président du Crif note que les Français juifs, pour l'essentiel, conservent une préférence républicaine qui les amène à s'opposer aux populistes de tous bords, rejetant ainsi l'idée d'un vote juif massif pour le Rassemblement national.

Advertisement

La dénonciation croisée par Laurent Nuñez et l'instrumentalisation politique

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez rejoint Yonathan Arfi dans sa mise en garde contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme à des fins électorales. Le chef de l'exécutif considère que ces dénonciations sont mises au service d'un agenda politique visant à gagner en respectabilité. Selon Arfi, l'affirmation d'un vote juif pour le RN est un élément de langage du parti pour prétendre avoir résolu le tabou moral lié à son antisémitisme historique.

La France insoumise qualifiée de menace directe par le Crif

Outre le Rassemblement national, le président du Crif vise également La France insoumise, qu'il décrit comme une " vraie menace " directement responsable des rhétoriques antisémites dans le pays. Il reproche au parti de Jean-Luc Mélenchon de ne dénoncer l'antisémitisme que lorsqu'il provient de l'extrême droite, tout en étant incapable de le faire face à son propre camp idéologique. Yonathan Arfi conclut qu'aucun combat sincère n'est visible ni au RN ni à LFI tant qu'ils ne balayeront pas devant leur porte.