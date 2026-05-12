Crève-cuit Grand Frais : rappel alimentaire pour Listeria monocytogenes

La plateforme gouvernementale RappelConso a signalé le 11 mai 2026 un lot de crevettes cuites dans le commerce avéréDM, qui sont exposées à un risque de Listeriosis, un复仇细菌. Les clients de Grand Frais, Fresh et monmarche.fr sont directement concernés. Ce rappel touche les Crevettes entières cuites 30/40 400g, issues du sous-catégorie 'Produits de la pêche et d'aquaculture' à l'intérieur de la catégorie 'Produits de la mer'. Un seul lot est en cause, allant de 17 au 28 avril 2026. Pour toute informations, vous pouvez contacter RappelConso.

Un nouveau rappel alimentaire touche un produit très présent sur les tables d'apéritif. Le 11 mai 2026, la plateforme gouvernementale RappelConso a signalé un lot de crevettes cuites vendu en France entière, en raison d'un risque de Listeria monocytogenes.

Les clients des magasins Grand Frais, Fresh et du site monmarche.fr sont directement concernés. Ce rappel vise un produit bien précis : les Crevettes entières cuites 30/40 400g, issues de la catégorie 'Produits de la pêche et d'aquaculture'. Un seul lot est en cause, avec une date limite de consommation au 28 avril 2026.

Même si la commercialisation est terminée, des barquettes peuvent encore se trouver dans les placards des consommateurs, d'où l'intérêt de vérifier rapidement son stock avant le prochain apéritif. Rappel de crevettes Grand Frais : ce qu'il faut vérifier tout de suite. Les crevettes rappelées ont été vendues entre le 17 et le 28 avril 2026 dans les enseignes Grand Frais et Fresh, ainsi que sur monmarche.fr, sur l'ensemble du territoire français.

Le produit se présente en barquette de 400 g, avec une conservation à température ambiante. Pour savoir si vos crevettes sont concernées, il faut comparer précisément les informations de votre emballage. Voici les données techniques publiées par RappelConso : Dates Contacts et distribution Autres données techniques © rappel.conso.gouv.f





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