Crète : 21 migrants retrouvés morts au large de l'île en deux jours

Les garde-côtes grecs ont retrouvé 21 migrants morts au large de la Crète en deux jours, alors qu'Athènes redoute une crise migratoire sur l'île.

Vingt et un migrants ont été retrouvés morts au large de l'île grecque de Crète au cours des deux derniers jours, ont annoncé lundi 9 novembre 2026 les garde-côtes grecs à l'AFP. Ce bilan intervient alors qu'Athènes affirme se préparer à une crise migratoire sur cette île, porte d'entrée dans l'Union européenne pour de nombreuses personnes parties de Libye en quête d'asile.

Selon le bureau de presse des garde-côtes, douze corps ont été découverts lundi dans une même embarcation au large de la Crète, puis un autre corps a été retrouvé lundi après-midi. Dix-huit autres passagers se trouvaient sur ce bateau, repéré au sud de la côte sud de l'île.

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Un bateau retrouvé à 10 milles nautiques au sud de la Crète

Les garde-côtes grecs ont localisé l'embarcation à 10 milles nautiques, soit 18,5 km, au sud de la Crète dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont précisé que sept corps se trouvaient encore à bord lorsque le navire de sauvetage l'a retrouvée.

Auparavant, une opération de sauvetage rendue difficile par les mauvaises conditions météorologiques avait déjà permis de retrouver huit personnes mortes dans la même zone, au sud de la Crète, selon les garde-côtes qui s'étaient exprimés dimanche.

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Vingt-huit personnes, de nationalité soudanaise, ont été secourues durant cette opération, d'après les autorités portuaires. La tentative de remorquage de l'embarcation s'est révélée absolument impossible et extrêmement dangereuse en raison des vents violents, selon la même source.

Des autopsies doivent être effectuées pour déterminer les causes des décès. Les garde-côtes estiment que ces personnes semblaient avoir été en mer pendant plusieurs jours. Selon les survivants cités par les autorités grecques, elles avaient quitté la Libye le 3 ou 4 novembre.

Athènes dénonce une absence de coopération libyenne

Le ministre grec des Migrations, Thanos Plevris, affirme que la Grèce se prépare à une crise en Crète et met en cause les autorités libyennes. Ancien responsable d'extrême droite aujourd'hui membre du parti conservateur au pouvoir, il a fait cette déclaration vendredi à la télévision.

Thanos Plevris a décrit une hausse des flux migratoires depuis juillet, encore plus forte durant les premiers jours de novembre, avec environ 1.700 arrivées sur les trois premiers jours du mois. Il a déploré une absence totale de coopération des autorités libyennes depuis début novembre pour arrêter les embarcations de migrants partant de leurs rives.

Deux Soudanais âgés de 28 et 16 ans ont été arrêtés. Désignés par les autres migrants comme passeurs présumés, ils sont soupçonnés d'avoir organisé la traversée, selon les autorités grecques.

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Au total, 105 personnes ont été secourues lundi par les garde-côtes et un navire de Frontex, l'agence européenne de surveillance aux frontières, dans trois opérations différentes, selon les autorités portuaires.

Une pression croissante sur les capacités d'accueil de la Crète

Le gouvernement grec a annoncé vouloir ouvrir une nouvelle structure d'hébergement temporaire près d'Héraklion, principale ville de l'île, alors que la Crète ne dispose pas de camps pour accueillir les migrants.

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, plus de 37.000 arrivées de migrants ont été enregistrées en Grèce en 2026 jusqu'à présent, dont plus de 22.000 en Crète, la plus grande île du pays.

Un naufrage survenu mercredi dernier au large de la même île a également alimenté les recherches. La police portuaire grecque avait tenté de retrouver 59 migrants portés disparus, selon le témoignage d'un survivant bangladais de 23 ans, secouru sur l'îlot inhabité de Chrissi, à 15 km au sud de la côte sud-est de la Crète.

Douze migrants sont par ailleurs morts le 19 octobre au large des îles grecques de Lesbos et de Samos, dont six dans une collision avec un bateau des garde-côtes. Les accidents et naufrages se multiplient au large de la Crète, provoqués par des traversées périlleuses avec souvent des vents violents et une mer démontée.