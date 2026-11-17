Découvrez comment créer une SAS en ligne en 2026. Guide étape par étape, comparaison des plateformes, statuts juridiques et estimation des coûts de constitution.

La Société par Actions Simplifiée (SAS) demeure une structure juridique de prédilection pour les entrepreneurs souhaitant lancer une activité à plusieurs. Cette forme societale offre une flexibilité exceptionnelle dans l'organisation du gouvernance d'entreprise. Depuis plusieurs années, le processus de constitution s'est considérablement digitalisé. Il est désormais possible de finaliser l'immatriculation sans se déplacer physiquement. De nombreuses plateformes numériques facilitent cette transition administrative complexe.

Avantages juridiques et flexibilité de la SAS

La SAS se distingue par une liberté statutaire quasi totale. Le Code de commerce laisse aux associés un large pouvoir pour rédiger les règles de fonctionnement. Ils peuvent définir précisément les attributions du Président et les modalités de prise de décision. Cette souplesse est particulièrement attractive pour les projets nécessitant des investissements futurs. L'entrée de nouveaux actionnaires ou la modification du capital devient ainsi plus fluide. Cependant, cette liberté exige une rédaction rigoureuse des statuts initiaux. Une ambiguïté dans les clauses peut générer des conflits internes majeurs entre les associés.

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Le statut du dirigeant, appelé Président, présente des spécificités fiscales et sociales distinctes. Si le Président perçoit une rémunération, il est assimilé salarié. Il relève alors du régime général de la Sécurité sociale. Attention, cette assimilation n'ouvre pas automatiquement droit à l'assurance chômage. En l'absence de rémunération, aucune cotisation sociale n'est due pour le mandat. Toutefois, le dirigeant ne bénéficie d'aucun droit social lié à sa fonction. Cette dualité nécessite une analyse attentive du profil du dirigeant.

Distinguer la SAS, la SASU et la SARL

Il est crucial de ne pas confondre la SAS avec d'autres structures similaires. La SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) est la version à un seul associé. Elle reprend les mêmes principes de liberté statutaire. Dès qu'un second associé entre au capital, la structure devient automatiquement une SAS. La SARL (Société à Responsabilité Limitée) offre moins de flexibilité. Ses règles de fonctionnement sont beaucoup plus encadrées par la loi. Le gérant majoritaire de SARL relève du régime des travailleurs non salariés. Cette différence de statut social influence fortement le choix de la structure.

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La comparaison entre ces trois entités doit tenir compte des objectifs stratégiques. La SAS convient aux entrepreneurs privilégiant la souplesse et la levée de fonds. La SARL est souvent choisie pour des activités plus traditionnelles ou familiales. La SASU permet à un entrepreneur unique de bénéficier des avantages de la SAS. Le choix dépend de la nombre d'associés, du statut du dirigeant et des projets de développement. Une analyse préalable de ces éléments est indispensable pour éviter des changements structurels coûteux.

Étapes obligatoires pour la création en ligne

La constitution d'une SAS implique plusieurs démarches légales successives. La première étape consiste à rédiger les statuts de la société. Le projet de statuts doit préciser le nom commercial, le siège social et l'objet social. Il doit également détailler la répartition du capital entre les associés. Un projet est rédigé pour ouvrir le compte bancaire bloqué. Les statuts définitifs sont signés après le dépôt des fonds. Cette précision administrative est essentielle pour la validité de l'acte.

Le dépôt du capital social constitue une étape financière clé. Les associés doivent verser leur apport sur un compte bloqué au nom de la future SAS. Une attestation de dépôt des fonds est délivrée par l'établissement bancaire. Ce document est indispensable pour la suite de la procédure d'immatriculation. La loi ne impose pas nécessairement le versement intégral du capital immédiatement. Les modalités de libération des apports peuvent être définies dans les statuts.

La publication d'une annonce légale est une obligation formelle. Elle doit être insérée dans un journal d'annonces légales habilité. Cette publication doit figurer dans le département du siège social. Les informations requises incluent le nom de la société, son adresse, son capital et l'identité du Président. L'attestation de publication résultante doit être jointe au dossier administratif. Sans cette preuve, l'immatriculation ne peut aboutir.

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Le dépôt du dossier se fait désormais exclusivement en ligne. Le Guichet Unique géré par l'INPI centralise l'ensemble des formalités. Cette plateforme a remplacé les anciennes procédures auprès des greffes. Les documents à transmettre incluent les statuts signés et la preuve du dépôt du capital. Un justificatif de l'adresse du siège social est également exigé. La simplicité de cette interface digitalisée accélère considérablement le processus.

Coûts et obtention du Kbis en 2026

L'immatriculation finale entraîne l'enregistrement au Registre National des Entreprises. La SAS reçoit son numéro Siren unique d'identification. Elle est également inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés. L'extrait Kbis peut être obtenu pour prouver l'existence légale de la structure. Les frais de création varient selon les méthodes choisies. Les frais de greffe et de publication restent obligatoires. Le coût des plateformes en ligne peut varier selon les services inclus. Il est recommandé de comparer les offres avant de s'engager.