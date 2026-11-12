Créer une micro-entreprise en ligne en 2026 : étapes, pièces et délais

Créer une micro-entreprise en ligne est gratuit sur le guichet unique INPI. Formulaire, pièces justificatives et délais de traitement expliqués.

Créer une micro-entreprise en ligne n'a jamais été aussi simple qu'en 2026. La démarche s'effectue désormais gratuitement depuis le guichet unique de l'INPI, le portail e-procédures de l'Institut national de la propriété industrielle, qui a supprimé le passage obligatoire par les centres de formalités des entreprises.

Cette simplification ne signifie pas pour autant que la procédure est dénuée de difficultés. Remplir le formulaire demande de la préparation, en particulier pour un entrepreneur qui se lance pour la première fois et doit choisir son statut, sa périodicité de versement ou son activité.

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Remplir le formulaire du guichet unique INPI

Le formulaire en ligne est la première étape pour créer une micro-entreprise sur le guichet unique INPI. Bien que la démarche prenne moins de 20 minutes, elle exige de rassembler à l'avance plusieurs informations clés avant de commencer.

Le statut juridique doit être " entreprise individuelle ", car la micro-entreprise est une version allégée de l'entreprise individuelle et partage le même statut. Le régime doit être validé par la réponse " oui " pour bénéficier du régime micro-social et micro-fiscal simplifié, qui donne droit à un abattement forfaitaire sur le chiffre d'affaires lors de la déclaration d'impôt.

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Le choix de l'activité, décrit par exemple comme community manager, électricien ou développeur Web, détermine la catégorie fiscale, BIC ou BNC, et donc le montant de l'abattement forfaitaire. La date de début d'activité correspond au jour où l'entreprise est réellement active, et il est conseillé de choisir le premier du mois, voire du trimestre si une demande d'ACRE est prévue.

Pièces justificatives et organisme de rattachement

Les pièces justificatives déterminent le traitement du dossier par l'INPI. Sans elles, le dossier sera refusé, c'est pourquoi chaque document doit être prêt avant l'envoi du formulaire.

Il faut joindre un justificatif de domiciliation, par exemple une facture d'électricité si l'activité s'exerce au domicile ou le bail commercial, une pièce d'identité en cours de validité, une déclaration sur l'honneur de non-condamnation signée et, en cas d'activité réglementée, l'autorisation d'exercer.

Lors de la validation, l'INPI communique l'organisme dont dépendra l'entrepreneur. Il s'agit le plus souvent de l'URSSAF, parfois de la CCI, la chambre de commerce et d'industrie, ou de la CMA, la chambre des métiers et de l'artisanat, selon l'activité exercée.

Délais de réception du SIRET et choix fiscal

Le délai de réception du numéro SIRET varie selon l'organisme et la région de rattachement. Le numéro peut être communiqué sous trois jours pour une profession libérale rattachée à l'URSSAF, alors qu'il faut compter une à huit semaines pour les activités commerciales et artisanales rattachées à la CCI ou à la CMA.

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Le choix de la périodicité de versement est également déterminant. L'option " mensuel " est préférable à " trimestriel ", notamment pour une personne inscrite à France Travail, car elle permet de conserver son pourcentage d'allocation et de déclarer son chiffre d'affaires chaque mois.

L'option du versement libératoire permet de payer l'impôt en même temps que les cotisations sociales. Elle impose toutefois un plafond de revenu à N-2 et n'est pas toujours recommandée selon l'activité exercée.

Guichet unique ou plateforme privée : que paie-t-on vraiment ?

La création d'une micro-entreprise via le portail de l'INPI est entièrement gratuite, ce qui explique pourquoi de nombreux entrepreneurs préfèrent effectuer eux-mêmes leurs démarches. Les difficultés se situent surtout dans le traitement du dossier, notamment si une erreur s'est glissée dans le formulaire.

Des plateformes payantes proposent un accompagnement de A à Z pour accélérer le lancement. Elles étudient en amont la situation de l'entrepreneur, vérifient que l'activité correspond au statut et constituent un dossier solide afin de limiter les risques de refus.