Le Crédit Agricole de Cajarc a récompensé les acteurs locaux lors de la semaine du Sociétariat, favorisant l'innovation et la solidarité à travers le programme Terr'Action.

Le samedi 21 novembre 2026, l'agence du Crédit Agricole de Cajarc a accueilli une réception exceptionnelle dans le cadre de la semaine du Sociétariat. Cet événement a permis de récompenser les acteurs diligents du terroir par des subventions adaptées aux besoins de leur projet.

Mécénat local et valorisation sociétaire

Le Café sociétaire de l'agence du Crédit Agricole de Cajarc met en avant les clients sociétaires qui accomplissent des activités profitant au plus grand nombre. Les participants, dont Alexandre Brunie au centre en costume bleu, ont souligné l'importance de l'innovation et du bien-être pour les compatriotes.

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La présence de Morine Gudot, Melissa Serin et Théo Lopez, aux côtés des administrateurs Jacques Pourcel et Alexandra Franques, a renforcé l'ambiance chaleureuse. Cette manifestation, déjà évoquée les années précédentes, est diligentée par les administrateurs de la banque pour encourager l'esprit de solidarité associative.

Présentation des initiatives locales

Plusieurs associations étaient présentes lors de cette journée, telles que les Safraniers et l'Oustal Vedrune, représentées notamment par Bruno Laubard. L'APE (Association des Parents d'Élèves) a également été identifiée comme initiatrice des amuse-bouches délicieux servis sous forme de spécialités quercynoises.

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Deux associations de la caisse locale du Crédit Agricole de Cahors Université ont toutefois présenté leurs excuses pour ne pas pouvoir être présentes. Malgré leur absence, la visibilité accordée aux structures locales reste un pilier central de cette politique de mécénat territorial.

Dépôt de projets et critères d'éligibilité

Le dépôt de dossiers de projets associatifs passe exclusivement par la plateforme " J'aime mon territoire " NMP. Ce processus s'inscrit dans le cadre de l'appel à projets " Terr' Action ", structurant ainsi l'aide aux initiatives citoyennes. Le dossier une fois déposé sera examiné par les administrateurs de la Caisse locale de Figeac sous la présidence d'Agnès Aubertin.

Il est impératif que l'association quémandeuse de subvention ait un but collectif reconnu. L'exemple typique de bienséance est fourni par l'Aviron Club Cajarcois, qui souhaite réaliser des aménagements pour accueillir des personnes à mobilité réduite.

Ambiance et impact sociétal durable

Suivant le territoire lotois, il peut s'agir aussi du Crédit Agricole de Cahors Université pour les dossiers concernés. Le genre de rendez-vous gratifie les associations exemplaires de Cajarc et de ses environs pour leur engagement sociétal continu.

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Un buffet matinal a été servi aux participants dès le lever du jour, permettant un moment convivial autour d'un petit café. Cet événement renforce les liens entre la banque et ses sociétaires tout en soutenant les dynamiques locales durables.