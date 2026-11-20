Dès le 20 novembre, paiements fractionnés, mini-crédits sous 200 euros et découverts entrent dans le champ du crédit à la consommation.

Les règles du crédit à la consommation changent en France à compter du vendredi 20 novembre. Selon le ministère de l'Économie, les paiements fractionnés, les mini-crédits de moins de 200 euros et les autorisations de découvert sont désormais soumis à des contrôles renforcés. L'objectif affiché est de mieux protéger les consommateurs face au surendettement, qui progresse dans le pays.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur alors que le surendettement gagne du terrain en France. Elles touchent à la fois des produits déjà encadrés et des formes de financement jusqu'ici moins surveillées, notamment les achats réglés en plusieurs fois.

Also read Electro Dépôt : 5 offres à moins de 200 euros à ne pas manquer

Un champ d'application élargi aux paiements fractionnés et aux mini-crédits

Le champ du crédit à la consommation s'élargit d'abord aux paiements fractionnés, qui permettent de régler un achat en plusieurs fois, ainsi qu'aux mini-crédits de moins de 200 euros. Ces produits devront désormais se conformer aux règles qui encadrent le crédit à la consommation.

Les autorisations de découvert entrent également dans ce périmètre grâce à ce seuil de 200 euros. Elles doivent faire l'objet d'une évaluation plus stricte de la part de la banque avant d'être accordées.

Advertisement

Des vérifications bancaires plus poussées avant tout octroi

Les banques vont désormais examiner en détail les comptes de leurs clients avant d'accorder un découvert ou un crédit à la consommation, précise le ministère de l'Économie sur son site internet. Les organismes de crédit ne pourront plus se contenter de vérifier que le client ne figure pas dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP, dont le nombre d'inscrits ne cesse d'augmenter.

Les informations fournies par l'établissement de crédit avant la souscription seront également plus complètes. Une attention particulière est portée au droit de rétractation du consommateur.

Des acteurs concernés et un risque de refus abusifs

Les crédits à la consommation recouvrent les prêts personnels, les crédits renouvelables, les crédits affectés, les locations avec option d'achat, les paiements fractionnés et les mini-crédits. Ils sont proposés à la fois par des start-up comme Alma ou Younited, et par des acteurs installés tels que Cofidis (Crédit Mutuel) ou Cetelem (BNP Paribas).

Ces crédits sont régulièrement pointés comme un facteur de la montée du surendettement. Selon la Banque de France, le surendettement augmente de plus de 10 % cette année, après des hausses du même ordre en 2024 et 2025.

Advertisement

Le dispositif résulte de la transposition en droit français d'une directive européenne. Le texte soulève aussi une crainte : que ces nouvelles règles servent à refuser des découverts à des consommateurs pourtant solvables.

Conséquences pour les consommateurs et le marché du crédit

Pour les consommateurs, les contrôles renforcés signifient que l'accès à un découvert ou à un crédit dépendra davantage de l'examen de leur situation bancaire. Le marché concerné est considérable : plus de 35 milliards d'euros de crédits à la consommation ont été accordés depuis le début de l'année, selon les dernières données disponibles de l'Association française des sociétés financières (ASF).

Les nouvelles obligations concernent aussi bien les start-up que les établissements installés, dès le vendredi 20 novembre. Les éléments disponibles ne mentionnent pas de période de transition particulière pour l'application de ces règles.