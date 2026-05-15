Crèche Mercuès dans le Lot : un cocon familial pour l’éveil et la socialisation

Une crèche à Mercuès dans le Lot, avec le groupe VYV, ouvrira ses portes en septembre 2026. Elle proposera un espace de 20 places, avec des valeurs familiales comme la convivialité, la solidarité et l’entraide. Elle mettra l’inclusion au cœur de son projet éducatif pour accueillir chaque enfant dans un environnement adapté et bienveillant.

A Mercuès dans le Lot, le Jardin d’enfant se transforme en crèche pour la rentrée de septembre 2026 avec le groupe VYV . Les Copains d’abord, nom choisi collectivement par les parents et les membres de l’équipe VYV Enfance, met en avant les valeurs de convivialité, de solidarité et d’entraide qui animent ce futur espace de 20 places : un cocon familial où l’éveil et la socialisation sont au cœur des priorités.

Entre-temps, la commune de Calamane et son centre de loisirs accueillent les enfants et leurs encadrantes. Que les Lotois recherchent un mode de garde régulier, occasionnel ou à temps partiel, ils trouveront une solution sur mesure : la crèche se veut un soutien pour les parents. Elle place l’inclusion au cœur de son projet éducatif pour que chaque enfant soit accueilli dans un environnement bienveillant et adapté, favorisant son épanouissement et son développement.

Côté environnement, la crèche propose un cadre naturel propice à l’éveil et à l’exploration. En tant que refuge affilié à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), elle sensibilise les enfants dès leur plus jeune âge à la biodiversité et au respect de la nature. Une belle opportunité de grandir en harmonie avec la planète





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