Face aux accusations du député Kévin Mauvieux, le maire d'Evreux défend le refus d'installer une crèche à la mairie. Explications sur le respect strict de la loi de 1905 et de la jurisprudence du Conseil d'État concernant la laïcité dans les lieux publics.

Une vive polémique oppose la municipalité de Pont-Audemer à un membre de l'opposition après l'interdiction de l'installation d'une crèche de Noël dans la cour de l'hôtel de ville. Le député du Rassemblement national Kévin Mauvieux a publié une vidéo le lundi 23 novembre 2026 pour dénoncer ce qu'il qualifie d'effacement des traditions, provoquant une réponse immédiate et factuelle du maire Alexis Darmois. Cette affaire met en lumière les contraintes juridiques strictes qui s'imposent aux collectivités territoriales françaises en matière de neutralité religieuse.

Un résident bénévole contraint de retirer la crèche

Le décorateur et habitant de Pont-Audemer, Nolann Adam, avait initialement obtenu l'accord de la municipalité pour installer ses décorations dans la cour de la mairie, une première depuis 2026. Il a commencé à placer sa crèche, estimant que cet élément faisait partie intégrante de la magie des fêtes de fin d'année. Cependant, la situation a basculé lorsque l'administration a exigé son retrait immédiat. Malgrè ses négociations et sa volonté de conserver cet objet culturel, Nolann Adam a finalement dû céder face aux explications juridiques de la ville.

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L'intervention de la CGT et le rappel de la loi de 1905

La décision de retirer la crèche a été activée par les syndicats de la mairie, spécifiquement la CGT, qui ont alerté l'administration sur l'illégalité potentielle de cette installation. Le maire Alexis Darmois a confirmé que ces syndicats avaient raison et a rappelé le cadre légal inébranlable. Depuis la loi du 9 décembre 1905 instaurant la séparation des Églises et de l'État, la neutralité du service public en matière religieuse est une obligation constitutionnelle. La mairie ne peut pas se placer au-dessus de ces lois, qui existent depuis plus de 120 ans et imposent une stricte impartialité.

Les arguments juridiques du Conseil d'État face au député RN

En réaction à la vidéo de Kévin Mauvieux, publiée sur les réseaux sociaux et ayant cumulé plus d'un million de vues, le maire a qualifié la situation de fausse histoire née d'une volonté médiatique de l'élu nationaliste. Le Conseil d'État, dans sa décision du 9 novembre 2016, précise que l'installation d'une crèche par une personne publique n'est légale que si elle présente un caractère purement culturel, artistique ou festif, sans aucun prosélytisme. Dans le cas de Pont-Audemer, aucun usage local ne permet cette exception, et la durée de l'installation prévue, dépassant un mois, aurait renforcé le caractère religieux non toléré.

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Dénonciation de l'absence de tradition locale et conséquences

Le maire a souligné qu'il n'y avait jamais eu de crèche dans la cour de la mairie au cours des quarante dernières années, invalidant ainsi l'argument de la sauvegarde d'une tradition locale souvent invoqué par les partisans de l'installation. Contrairement à d'autres villes qui ont tenté l'expérience pour provoquer un affrontement politique, Pont-Audemer a choisi de respecter scrupuleusement la jurisprudence. Cette position a suscité des centaines de réactions en ligne, certains internautes exprimant leur indignation tandis que d'autres soutiennent la rigueur administrative face aux demandes symboliques.

Le contexte politique de la polémique et l'avenir immédiat

Cette altercation survient dans un contexte politique où le Rassemblement national multiplie les initiatives visant à interdire les signes religieux sur les monuments publics, dont Kévin Mauvieux a déposé une proposition de loi. Le maire de Pont-Audemer a exprimé sa frustration de voir ces questions instrumentalisées plutôt que de mettre en valeur les animations de la ville. L'affaire reste close administrativement, aucune crèche n'étant autorisée dans l'enceinte de la mairie, mais elle continue de diviser l'opinion locale et nationale autour de la question sensible de la place du symbole religieux dans l'espace public français.