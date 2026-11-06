Création de l'association Au Sein de Prayssac pour lutter contre le cancer

L'association Au Sein de Prayssac succède à Prayssac Santé Prévention pour organiser des actions solidaires. Découvrez les nouvelles initiatives et le calendrier des événements.

Une nouvelle structure associative dédiée à la solidarité envers les femmes touchées par le cancer est née à Prayssac. L'entité baptisée Au Sein de Prayssac a officiellement pris le relais de l'organisation des activités de soutien, marquant un tournant majeur dans la gestion des soins et de l'accompagnement local dans le Lot.

Prayssac Santé Prévention transfère ses missions

Prayssac Santé Prévention, dirigée par la présidente Anne-Sophie Allavena, infirmière de formation, a annoncé officiellement le passage de relais lors de l'édition annuelle de la course La Prayssacoise. Cette décision stratégique vise à recentrer l'organisme sur son expertise médicale pure, couvrant la prévention des cancers, des hépatites et des infections sexuellement transmissibles. La gestion complexe des ateliers et de la course était jugée trop lourde pour maintenir cette double casquette.

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L'objectif affiché par l'équipe dirigeante est d'optimiser l'efficacité des actions en séparant clairement la prévention médicale générale du soutien psychologique et physique aux patientes. Ce changement structurel permet à chacun des acteurs de se concentrer sur son cœur de métier tout en maintenant une collaboration étroite entre les deux entités.

Une gouvernance bénévole et des projets concrets

L'association Au Sein de Prayssac est désormais pilotée par un bureau composé de membres locaux engagés. Anna Rozières assume la présidence, assistée par Martine Thelinge en tant que vice-présidente. La gestion administrative et financière est assurée par Marie Collot en tant que secrétaire, Marie Resseguier comme secrétaire adjointe, et Aurélie Roger qui occupe le poste de trésorière.

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L'idée du nom a été conçue pour servir de modèle inspirant, permettant à d'autres communes de créer des structures identiques sous la même bannière si elles le souhaitent. L'association lancera prochainement un ciné-débat le 15 novembre au cinéma Louis Malle. Cette soirée proposera la projection de courts-métrages traitant de la maladie avec émotion et humour, suivie d'échanges avec le Dr Emir Ariane et le Dr Maher Nasri du centre hospitalier de Cahors.

Initiatives innovantes et activité physique adaptée

Outre les cafés-échanges, l'association développe des actions inédites pour améliorer le quotidien des personnes soignées. Un atelier de couture dirigé par Marie Collot permettra de confectionner des coussins-cœurs destinés à être offerts à l'hôpital de Cahors. Ces coussins spéciaux aident à atténuer les douleurs axillaires pendant le sommeil, répondant à un besoin spécifique des patientes opérées.

Les séances de sport-santé animées par le coach Camille Desmartin continuent également les vendredis après-midis. Elles sont désormais accessibles contre une adhésion annuelle de 10 euros plutôt que par paiement à la séance. Cette formule vise à maintenir le lien social et à offrir un cadre dynamique pour la santé physique et mentale des participantes et des bénévoles.

Soutien institutionnel et recherche de nouveaux partenaires

La municipalité de Prayssac soutient toujours la structure en prêtant des locaux pour les réunions. L'agence immobilière L'Adresse maintient son engagement annuel en défendant les actions des bénévoles pour obtenir un chèque de la fondation L'Adresse. Ces soutiens financiers et logistiques sont cruciaux pour la pérennité des projets solidaires locaux.

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L'association La Prayssacoise, événement sportif majeur du territoire, reste un rendez-vous incontournable pour mobiliser la communauté. Les membres de Au Sein de Prayssac souhaitent perpétuer ce succès, mais cette ambition nécessite la recherche active de nouveaux partenaires associatifs et commerciaux. Cette ouverture vise à sécuriser les ressources nécessaires pour continuer la lutte contre le cancer du sein avec efficacité et bienveillance.