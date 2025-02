Créa Respire à nouveau: Optimisme pour l'avenir du Cinéma

Après des moments difficiles, l'association culturelle Créa sort du rouge et prévoit une renaissance grâce à la poursuite de son cinéma Art & Essai.

La présidente Brigitte Renu et la directrice Chloé Deleforge (de droite à gauche) peuvent savourer un soulagement. Après des événements difficiles qui ont mené l'association au bord du précipice, Créa respire un peu mieux et regarde l'avenir avec optimisme, portée par la résurrection du cinéma .

Lors de l'assemblée générale de l'association culturelle saint-georgeaise Créa, qui a eu lieu lundi 10 février à La Passerelle, à Meschers-sur-Gironde, la présidente Brigitte Renu s'est réjouie dans son rapport moral des bons chiffres de l'exercice financier 2023-2024, permettant à l'association d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Elle a rappelé les différents événements contraints, notamment l'abandon du festival Humour et Eau salée, l'arrêt des spectacles vivants ou encore les licenciements économiques « qui ont amené Créa à deux doigts de la liquidation... Nous n'avons pas pu nous y résoudre ». Chloé Deleforge, la directrice et programmatrice de l'association, a évoqué les propositions qui ont été faites pour continuer le cinéma classé Art & Essai, labellisé Jeune Public et membre du réseau Cinéma Europa. « L'annonce de la fermeture totale du Relais de la Côte de Beauté en janvier, pour au moins dix-huit mois en raison d'importants travaux de réhabilitation qui devraient débuter en avril, nous a contraints à rechercher des solutions. La mairie de Meschers-sur-Gironde nous a accueillis pour proposer des séances de cinéma à La Passerelle. »Après avoir évoqué les différents aléas qui ont considérablement fragilisé l'association, Brigitte Renu a soumis le rapport moral et d'activité aux votes des adhérents. À l'exception d'une abstention sur le rapport moral, ils ont été approuvés. « Après cinq ans de présidence, le départ de personnels, les baisses de subventions et les difficultés financières auxquelles nous avons dû faire face, j'ai hésité à poursuivre, mais tous ensemble, on a surmonté les obstacles et j'ai décidé de me représenter », a annoncé la présidente sous les applaudissements. François Xavier Pattedoie, expert-comptable, est revenu sur l'analyse des chiffres qui avaient engendré une procédure d'alerte sur la situation financière de Créa. L'expert a souligné le complet désendettement de l'association et le bilan positif de l'exercice. « Il n'y a aucun retard sur les échéances courantes, même si Créa reste fragile », a indiqué le comptable avant de passer la parole à David Decours, le commissaire aux comptes, qui a adressé ses « bravos à la force de conviction de l'équipe pour s'inscrire dans la durée. Même si rien n’est simple, une grosse partie du chemin a été faite », a indiqué ce dernier. Véronique Lambert, la trésorière bénévole (ex-comptable), a présenté et détaillé un budget en équilibre à 199 748 euros. Chloé Deleforge est revenue sur les projets et perspectives de Créa avec, entre autres, la rénovation et le réaménagement de la salle de cinéma du Relais de la Côte de Beauté et le déménagement des bureaux de l'association pendant les travaux au 4, avenue de la République à Saint-Georges-de-Didonne.





