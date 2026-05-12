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CRE: Prix de référence du gaz pour les abonnés indexés sur la moyenne varie tous les mois - à rebours d'une hausse de plus de 42 % en raison de la guerre au Moyen-Orient

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CRE: Prix de référence du gaz pour les abonnés indexés sur la moyenne varie tous les mois - à rebours d'une hausse de plus de 42 % en raison de la guerre au Moyen-Orient
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📆5/12/2026 6:41 AM
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La Commission de régulation de l'énergie a annoncé que le prix de référence du gaz, gaz qui est la référence que les fournisseurs météorologiques utilisent pour fixer les prix, pourrait baisser de 4,8 % le mois prochain pour la majorité des abonnés raccordés à l'offre indexée sur le prix moyen.

Une facture qui diminuera en moyenne de 1,26 euro en juin La Commission de régulation de l' énergie (CRE) a annoncé que le prix de référence du gaz allait baisser de 4,8 % le mois prochain pour une majorité des abonnés, à savoir les six millions de ménages ayant souscrit une offre de fournisseur indexée sur ce prix moyen qui varie tous les mois.

Ce qui représente 60 % des abonnés résidentiels du gaz. Le calcul de cette baisse est effectué à partir d'une moyenne de prix de marchés moyens constatés mensuellement un mois avant la date où le gaz commence à être livré. La fermeture du détroit d'Ormuz a provoqué une chute de l'approvisionnement, entraînant une hausse brutale des prix. Le prix repère de vente de gaz a donc diminué de 4,8 % pour la période du mois d'avril au mois de juin.

Le prix de référence restera près de 10 % plus élevé que le prix de référence d'avril. Les abonnés ayant souscrit une offre à prix fixe ne seront pas concernés par cette baisse de prix. 40 % d'abonnés sont concernés par une offre à prix variable.

Afin de comprendre ce que cela signifie pour les factures, voici les autres points à retenir Le calcul de cette baisse est effectué à partir d'une moyenne de prix de marchés moyens constatés mensuellement un mois avant la date où le gaz commence à être livré. La fermeture du détroit d'Ormuz a provoqué une chute de l'approvisionnement, entraînant une hausse brutale des prix.

Le prix repère de vente de gaz a donc diminué de 4,8 % pour la période du mois d'avril au mois de juin. Le prix de référence restera près de 10 % plus élevé que le prix de référence d'avril. Les abonnés ayant souscrit une offre à prix fixe ne seront pas concernés par cette baisse de prix

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