Crash Learjet Floride: Le NTSB incrimine la météo et le givre

Le NTSB révèle que le crash fatal d'un Learjet 60 en Floride impliquait des conditions météorologiques extrêmes. L'enquête sur les neuf morts et le givre.

Une enquête préliminaire menée par l'Agence fédérale américaine de sécurité des transports a confirmé que des conditions météorologiques défavorables ont joué un rôle déterminant dans le crash mortel d'un avion d'affaires survenu en Floride. Ce dimanche, le Learjet 60 s'est écrasé dans un secteur fréquenté, entraînant la disparition de neuf personnes à bord. L'accident, survenu alors que l'appareil tentait de se remettre en route vers les Bahamas, laisse place à une investigation technique détaillée pour comprendre les derniers instants de vol.

Derniers instants du cockpit en Floride

Les enregistrements des communications entre le cockpit et la tour de contrôle, rendus publics lors d'une conférence de presse tenue le lundi 2 novembre à West Palm Beach, offrent une version brutale de la fin du vol. Un membre du conseil du NTSB, Tom Chapman, a détaillé ces échanges cruciaux qui ont eu lieu alors que l'appareil, affrété par Aurora Aviation et opéré par Upper Jets, tentait de survivre aux éléments. Ces données techniques permettent de reconstituer la chronologie exacte des événements tragiques ayant conduit à l'impact final.

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Une voix féminine, calme mais inquiétante, a d'abord signalé la présence de turbulences modérées et de givre sur les ailes de l'avion. Cette déclaration initiale laisse supposer que l'équipage était conscient de la dégradation des conditions de vol dès le début de la phase critique. La situation s'est rapidement aggravée lorsque l'avion a commencé à perdre de l'altitude de manière dramatique, passant d'une tentative de contrôle à une perte de maîtrise complète de l'appareil en quelques secondes.

Le message 'Mayday, mayday, nous descendons à 10.000 pieds par minute' a ensuite retenti dans les ondes, confirmant la chute vertigineuse du jet. Cette déclaration indique une vitesse de descente vertigineuse qui laisse peu d'espoir aux autorités de secours ou à l'équipage pour tenter une récupération. Peu de temps après cette annonce alarmante, la même voix a proclamé 'nous allons nous écraser au sol', avant que les communications ne soient brusquement interrompues par un cri et le silence radio à 12h50, heure française.

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Identité des victimes et profil du pilote

L'identité officielle des neuf victimes n'a pas encore été confirmée par les autorités fédérales, car des analyses génétiques sont nécessaires pour une identification formelle. Plusieurs proches ont toutefois identifié la copilote, âgée de 20 ans, comme étant Nathalia Gadelha Filgueiras, originaire du comté de Boca Raton en Floride. Cette jeune femme avait obtenu sa licence de pilote à l'âge de 17 ans, soit avant même d'obtenir son permis de conduire automobile, démontrant un engagement précoce et exceptionnel pour l'aéronautique.

Nathalia Gadelha Filgueiras cumulait environ 1.300 heures de vol, un profil solide pour une jeune professionnelle de l'aviation. Elle travaillait pour une société de location d'avions basée à Fort Lauderdale depuis environ neuf mois, ce qui suggère une carrière en pleine ascension dans le secteur privé de l'aviation d'affaires. Bien que son profil soit technique, les enquêteurs du NTSB n'ont pu déterminer à ce stade précis qui tenait les commandes de l'appareil au moment du crash, une question centrale pour l'enquête sur la responsabilité.

L'avion impliqué, un Learjet 60 fabriqué par Bombardier jusqu'en 2007, avait décollé d'Austin au Texas à 10h37, heure locale, avec pour destination finale l'aéroport de North Eleuthera aux Bahamas. Le propriétaire de l'avion, selon le régulateur de l'aviation FAA, était une société enregistrée dans le Delaware, nommée LR60271 LLC. Le jet, immatriculé N722BD, avait été mis en service en 2004 et rénové en 2018 par la société de location Jettly, qui proposait ce modèle dans son catalogue avant l'accident.

Conséquences physiques et impacts locaux

L'impact violent de l'appareil sur la route a laissé des traces physiques durables dans le paysage local, créant un profond cratère au bord d'une voie très fréquentée. Tim Monville, l'enquêteur en chef chargé de cette accident, a confirmé qu'un automobiliste avait été blessé à une jambe lors de l'écrasement. Cet incident souligne les dangers potentiels des crashs aériens en zone habitée et la nécessité d'une réponse rapide des services d'urgence sur place pour sécuriser la zone et aider les victimes terrestres.

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L'équipement de l'avion, notamment l'enregistreur de vol CVR, est au cœur de l'investigation technique pour comprendre la perte de contrôle. Tom Chapman a indiqué que l'avion avait été équipé d'un enregistreur de cockpit après sa livraison, mais il reste incertain s'il en disposait toujours au moment du vol. Cette incertitude technique pourrait complexifier l'analyse des données sonores et des voix des passagers, rendant les enregistrements radar et les communications radio d'autant plus critiques pour les enquêteurs.

Les sociétés impliquées dans le vol, Aurora Aviation et Upper Jets, n'ont pas répondu aux sollicitations des médias pour commenter ces événements tragiques. Cette absence de déclaration officielle laisse le champ libre aux hypothèses techniques et météorologiques durant la phase initiale de l'enquête. Les prochaines étapes consisteront à consolider les preuves matérielles et à interpréter les données des enregistreurs pour déterminer si une défaillance mécanique a compliqué la lutte contre les conditions météorologiques extrêmes.