Crash Learjet Floride : Enquête en cours sur le vol Upper Jets

Un Learjet 60 s'écrase en Floride tuant sept personnes. Les enquêteurs du NTSB et de la FAA examinent les données de vol et l'état de l'avion immatriculé N722BD.

Un avion d'affaires de type Learjet 60 s'est écrasé dans une zone résidentielle du comté de Palm Beach en Floride, mettant fin à un trajet reliant Austin au Texas aux Bahamas. L'accident, survenu dimanche, a créé un profond cratère au bord d'une route très fréquentée, provoquant des blessures chez un automobiliste, selon les premiers bilans transmis par les autorités locales. Les sept occupants à bord ont péri dans l'impact violent de l'appareil.

Chronologie des communications avec la tour de contrôle

Les enquêteurs américains ont présenté lundi les premiers éléments précis concernant les circonstances de l'accident et l'identité des victimes. L'avion, immatriculé N722BD, volait pour le compte de la société Upper Jets basée à Fort Lauderdale. Les communications radio ont indiqué que la copilote avait demandé à monter à une altitude de 37 000 pieds. Peu après, un appel de détresse a été émis, suivi du dernier message connu : " Nous allons nous écraser au sol ". Les transmissions ont cessé brutalement à 12h50, heure locale, ce qui correspond à 17h50 Greenwich Mean Time.

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Identité des victimes et profils des passagers

Une famille de quatre personnes et deux autres voyageurs figuraient parmi les sept occupants décédés. Le communiqué familial a confirmé la présence d'Adam Robinson, fondateur et dirigeant de plusieurs entreprises technologiques à Austin, de son épouse Helen Sharp, spécialisée en relations publiques et créatrice d'un atelier de céramique, ainsi que de leurs deux enfants, Emma et Charlie. Anita Maria Cetina, chargée de la garde des enfants, voyageait également avec le couple Rachael Reed et Charmi Fehr. Les autorités n'ont toutefois pas encore validé officiellement ces identités, des analyses génétiques étant nécessaires pour confirmation.

Expérience du pilote et statut de l'équipage

Les détails concernant l'équipage de conduite ont également été partiellement révélé lors de la conférence de presse. Tim Monville, enquêteur de l'Agence fédérale américaine de sécurité des transports (NTSB), a précisé que le commandant de bord était considéré comme expérimenté par son ancienne employeuse, April Honnen. La copilote, Nathalia Gadelha Filgueiras, âgée de 20 ans, avait obtenu sa licence de pilote à l'âge de 17 ans et accumulé plus de 1 300 heures de vol, selon les informations fournies par sa mère à la presse.

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Orientations de l'enquête et données manquantes

Tom Chapman, membre du conseil du NTSB, a déclaré que les données de vol enregistrées constitueraient un élément majeur de l'enquête lors d'une conférence de presse tenue à West Palm Beach. Cependant, les causes exactes du crash restent indéterminées à ce stade, et il n'a pas été établi quel pilote était aux commandes au moment de l'accident. La vérification de la présence de l'enregistreur de conversations du cockpit (CVR) s'avère complexe ; bien que l'appareil ait été équipé après sa livraison initiale, son statut actuel n'est pas certain.

État de l'avion et prochaines étapes de l'investigation

Le Learjet 60, mis en service en 2004 et rénové en 2018, était loué via la société Jettly. Selon Tom Chapman, aucun enregistreur n'avait été retrouvé au 1er jour des opérations sur le site du crash. L'examen des lieux devrait prendre plusieurs jours en raison des difficultés techniques liées à la récupération des principaux débris enfouis dans le cratère. Un employé d'Upper Jets a indiqué que la direction rencontrait actuellement les autorités fédérales pour collaborer aux investigations en cours.