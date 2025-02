Crash d'un Jet Privé à Scottsdale, Arizona : Un Membre de l'Equipage Décédé

Un jet privé appartenant au chanteur Vince Neil du groupe Mötley Crüe s'est écrasé à l'aéroport de Scottsdale, Arizona, après une collision avec un autre avion. L'accident a causé la mort d'un membre de l'équipage et blessé trois autres personnes. Vince Neil n'était pas à bord du jet au moment du crash. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.

Lundi après-midi, un jet privé Learjet 35A, appartenant au chanteur Vince Neil, membre du groupe de heavy metal Mötley Crüe, s'est écrasé à l'aéroport de Scottsdale , en Arizona, après avoir percuté un avion stationné sur le tarmac. Selon CNN, l'accident a causé la mort d'un membre de l'équipage et blessé trois autres personnes. Vince Neil ne se trouvait pas à bord de l'appareil au moment du crash.

D'après les premières analyses de la Federal Aviation Administration (FAA), l'avion, en provenance d'Austin, Texas, aurait rencontré une défaillance de son train d'atterrissage principal gauche au moment de se poser, ce qui aurait conduit à la collision avec un Gulfstream G200 exploité par la société Jet Pros. Une personne se trouvait à bord du Gulfstream au moment de l'accident, mais n'a pas été blessée, bien que l'appareil ait subi des dommages extérieurs. Dans un communiqué transmis à CNN, l'avocat de Vince Neil, Worrick Robinson, a déclaré : « Les pensées et les prières de M. Neil vont à toutes les personnes impliquées, et il est reconnaissant pour l'aide cruciale apportée par tous les premiers intervenants aujourd'hui. » Le National Transportation Safety Board (NTSB) a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. L'aéroport de Scottsdale, qui accueille de nombreux jets privés, notamment lors d'événements majeurs comme le Waste Management Phoenix Open, a brièvement interrompu ses opérations avant de rouvrir sa piste lundi soir.Cet accident s'inscrit dans une série de crashs aériens mortels aux Etats-Unis en l'espace de deux semaines. Parmi eux, une collision en vol près de Washington DC, ayant causé la mort de 67 personnes, le crash d'un avion médical à Philadelphie ayant fait sept victimes et un accident près de Nome, en Alaska, ayant coûté la vie à 10 passagers d'un vol régional. Les autorités poursuivent leurs investigations afin de faire la lumière sur cet incident tragique.





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

CRASH AÉRIEN JET PRIVE SCOTTSDALE ARIZONA VINCE NEIL MOTLEY CRUE FAA NTSB

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Crash d'un jet privé du chanteur Vince Neil à Scottsdale, ArizonaUn jet privé Learjet 35A appartenant au chanteur Vince Neil du groupe Mötley Crüe s'est écrasé à l'aéroport de Scottsdale en Arizona après avoir percuté un avion stationné. L'accident a causé la mort d'un membre de l'équipage et blessé trois autres personnes. Vince Neil n'était pas à bord. L'FAA enquête sur une possible défaillance du train d'atterrissage.

Lire la suite »

Collision d'Avions à Scottsdale, Arizona : Au Moins Un MortDeux jets privés se sont percutés sur le tarmac d'un aéroport régional en Arizona, entraînant au moins un décès. La collision, impliquant un Learjet 35A et un Gulfstream 200, a provoqué l'interruption temporaire du trafic aérien à Scottsdale. La FAA a ouvert une enquête sur cet accident, qui intervient après une série d'accidents aériens récents aux États-Unis.

Lire la suite »

L'Hommage à Vince, le Pionnier du Vol en JetmanFred, un sportif de haut niveau spécialisé en chute libre, raconte l'histoire de son amitié et de son partenariat sportif avec Vince, un pionnier du vol en jetman. Ensemble, ils ont réalisé des exploits et des premières mondiales, mais un accident tragique à Dubaï a coûté la vie à Vince. Fred continue aujourd'hui ses projets de vol, mais jamais sans penser à son ami qui l'a inspiré.

Lire la suite »

Ex-baby-sitter accuse Neil Gaiman de viol et Amanda Palmer de complicitéScarlett Pavlovich, ancienne baby-sitter néo-zélandaise, accuse l'auteur britannique Neil Gaiman de viol et sa femme, la chanteuse Amanda Palmer, de complicité. La plainte, déposée aux États-Unis, détaille les agressions que Pavlovich affirme avoir subies de la part de Gaiman.

Lire la suite »

Accusé d’agressions sexuelles, Neil Gaiman se voit lâché par un de ses éditeursLa maison d’édition Dark Horse Comics, qui a initié une série en bande dessinée du roman Anansi Boys, a décidé d’interrompre sa collaboration avec l’auteur britannique.

Lire la suite »

Nouvelles accusations de violences sexuelles contre l'écrivain Neil GaimanLe magazine New York publie les témoignages de huit femmes accusant l'écrivain britannique Neil Gaiman d'agressions et viols. Ces accusations suivent une enquête réalisée par le podcast Tortoise Media qui avait déjà révélé des accusations similaires.

Lire la suite »