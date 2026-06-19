Crash d'un avion de tourisme près de La Baule : deux morts

Un avion de tourisme de type Cessna 421 s'est écrasé vendredi 19 juin en fin d'après-midi à proximité de l'aérodrome de La Baule, faisant deux victimes. Les secours ont été déployés en nombre. Les causes de l'accident sont encore inconnues.

Un avion de tourisme de type Cessna 421 , bimoteur à hélice, s'est écrasé ce vendredi 19 juin en fin d'après-midi à La Baule , en Loire-Atlantique, provoquant la mort de ses deux occupants.

L'appareil, qui effectuait un vol en provenance de Rennes, était en phase d'atterrissage lorsqu'il a effectué un virage apparemment incontrôlé, selon des témoins, avant de s'écraser dans un champ situé route de la Bosse, à proximité de l'aérodrome de La Baule. L'impact a déclenché un incendie qui a détruit environ 500 mètres carrés de végétation. Les sapeurs-pompiers, au nombre de près de soixante, ainsi qu'une trentaine d'ambulances, ont été mobilisés sur les lieux.

Dans un premier temps, les secours ont envisagé la présence d'une troisième victime, mais les recherches se sont révélées négatives, confirmant un bilan de deux décès. Le maire de La Baule, Franck Louvrier, a précisé que l'avion était un Cessna 421, un bimoteur à hélice de huit places, parti de Rennes. Selon lui, l'appareil était en approche pour l'atterrissage quand, selon des témoins, il a procédé à un virage et s'est écrasé.

Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer, et une enquête a été ouverte par le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) afin d'élucider les causes du crash. Les identités des deux victimes n'ont pas été communiquées dans l'immédiat, mais un hommage privé doit être organisé ce samedi à l'aérodrome de La Baule, a indiqué le maire, tandis que les drapeaux ont été mis en berne.

Cet accident rappelle les risques inhérents à l'aviation légère, même pour des appareils bien entretenus. Le Cessna 421 est un avion réputé pour sa fiabilité, mais les conditions météorologiques et les erreurs humaines sont souvent pointées du doigt dans ce type de sinistre. Les enquêteurs examineront les débris, les enregistreurs de vol et les communications radio pour déterminer les causes exactes. La communauté aérienne locale est sous le choc, et plusieurs pilotes ont exprimé leur émotion sur les réseaux sociaux.

L'aérodrome de La Baule, qui accueille principalement des vols de tourisme, a été fermé temporairement pour permettre les opérations de secours et d'enquête. Les autorités locales ont exprimé leurs condoléances aux familles des victimes. Le maire a déclaré que la ville était en deuil et que tout serait fait pour soutenir les proches. Une cellule psychologique a été mise en place pour les témoins et les secouristes.

Cet accident soulève également des questions sur la sécurité des approches sur cet aérodrome, bien que les procédures standard soient respectées. Le BEA devrait publier un rapport préliminaire dans les semaines à venir. En attendant, la communauté aérienne reste attentive aux conclusions de l'enquête





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