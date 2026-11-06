Craniopharyngiome de l'enfant : intervention transnasale à Florence

À l'hôpital Meyer de Florence, un enfant de 4 ans a été opéré d'une tumeur bénigne via le nez. Cette approche évite l'ouverture crânienne mais reste ciblée sur la localisation exacte de la lésion.

Le 4 novembre, l'hôpital pédiatrique Meyer, situé à Florence en Italie, a rendu public le cas clinique d'un enfant âgé de presque 5 ans, traité avec succès pour un craniopharyngiome. Cette intervention chirurgicale d'envergure a été réalisée par voie endoscopique transnasale, une technique de pointe qui permet d'accéder à la base du crâne sans incision cutanée visible. Le diagnostic initial avait été posé plusieurs années plus tôt, lorsque le jeune patient présentait des anomalies liées au fonctionnement de sa glande thyroïde à l'âge de 2 ans et demi. Cette tumeur intracrânienne rare nécessite une prise en charge extrêmement précisée compte tenu de sa proximité avec des structures vitales comme l'hypophyse et l'hypothalamus. L'hôpital a confirmé que l'enfant est rentré chez lui quelques jours seulement après l'opération et a rapidement repris ses activités habituelles, marquant une issue favorable pour sa famille.

Spécificités du craniopharyngiome pédiatrique

Le craniopharyngiome est défini par le National Cancer Institute américain comme une tumeur bénigne, c'est-à-dire non cancéreuse, qui ne se dissémine pas dans l'organisme comme le feraient des cellules malignes. Cependant, la nature bénigne de la lésion ne signifie aucunement qu'elle est sans danger pour l'organisme de l'enfant. En raison de son emplacement stratégique à la base du crâne, cette tumeur peut grossir et exercer une pression mécanique sur des organes essentiels au bon fonctionnement physiologique. L'hypophyse, située juste à proximité, joue un rôle central dans la régulation de la croissance corporelle, le déclenchement de la puberté et la production d'hormones thyroïdiennes indispensables au métabolisme. Une compression de cette petite glande peut donc entraîner des perturbations endocriniennes sévères affectant le développement de l'enfant sur le long terme.

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Les symptômes observés chez les enfants atteints de cette pathologie sont variés et souvent subtils au début de la maladie. Ils incluent fréquemment des maux de tête récurrents, des troubles visuels pouvant aller jusqu'à la perte partielle de la vision, ainsi que des nausées et des vomissements fréquents. Le ralentissement de la croissance staturo-pondérale constitue un signe clinique majeur, souvent accompagné d'une prise de poids inexpliquée ou d'une soif inhabituelle. Certains cas peuvent également se manifester par des envies d'uriner plus fréquentes, appelées polydipsies et polyuries, ou par des troubles du développement pubertaire, qu'il s'agisse d'une puberté précoce ou tardive. Bien que ces signes ne soient pas spécifiques au craniopharyngiome et puissent avoir d'autres origines, ils justifient systématiquement une consultation médicale spécialisée et des explorations approfondies pour poser un diagnostic différentiel précis.

Stratégie thérapeutique et évolution de la prise en charge

La décision de ne pas retirer immédiatement et totalement la tumeur lors de la première intervention repose sur la complexité anatomique et la structure particulière de la lésion. Les craniopharyngiomes comportent souvent une partie solide et une partie kystique, cette dernière étant une poche remplie de liquide. Dans le cas spécifique rapporté par l'équipe médicale de Florence, les chirurgiens ont d'abord posé un cathéter dans la partie kystique. Cette étape initiale visait à réduire la pression intracrânienne tout en préservant au maximum les structures hypothalamo-hypophysaires adjacentes, dont la lésion peut entraîner des complications hormonales, visuelles ou neurologiques irréversibles. Le service de neurochirurgie du Meyer indique pratiquer cette chirurgie endoscopique du basicrâne avec accès transnasal 2D et 3D pour certaines tumeurs de la base du crâne, démontrant une expertise technique pointue.

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Un an après la pose du cathéter, les contrôles d'imagerie ont toutefois révélé une croissance de la composante solide de la tumeur autour du dispositif médical, ainsi que l'apparition d'une nouvelle partie kystique. Cette évolution a conduit l'équipe médicale à réaliser un deuxième geste mini-invasif, de type trans-cérébral, pour perforer la paroi du kyste et en drainer le contenu. Malheureusement, aux contrôles d'imagerie suivants, la composante kystique a encore augmenté de volume, indiquant que le drainage simple n'était pas un traitement définitif dans cette configuration particulière. L'équipe a donc dû réévaluer sa stratégie thérapeutique et décider de procéder à une exérèse chirurgicale complète pour retirer définitivement la masse tumorale et protéger la santé de l'enfant sur le long terme.

Technique endoscopique et limites de l'approche transnasale

Pour comprendre la faisabilité de cette intervention, il faut imaginer une coupe de profil du visage humain : le nez est situé à l'avant, tandis que la base du crâne se trouve juste derrière, en position profonde. Dans une approche endoscopique endonasale, les neurochirurgiens introduisent une petite caméra haute définition et des instruments fins par les fosses nasales. Ils rejoignent ensuite la région de l'hypophyse en passant par l'os sphénoïde, une structure osseuse située à la base du crâne. Cette technique permet d'atteindre des tumeurs situées au centre de la base du crâne sans ouvrir le crâne par le dessus, évitant ainsi les incisions cutanées et les traumatismes cérébraux liés à l'ouverture crânienne traditionnelle. Une image de la Clinique universitaire de neurochirurgie de l'Inselspital à Berne illustre bien cette précision anatomique requise pour naviguer dans cet espace restreint.

Cette méthode chirurgicale avancée n'est cependant pas une solution universelle applicable à tous les cas de craniopharyngiome. Son succès dépend avant tout de l'emplacement précis de la tumeur et de ses rapports avec les vaisseaux sanguins voisins, les voies optiques et les structures nerveuses. Une revue systématique publiée dans le Journal of Neurosurgery: Pediatrics indique que si l'approche endonasale s'est développée chez l'enfant ces dernières années, les comparaisons directes avec les voies transcrâniennes traditionnelles restent difficiles. Cela s'explique par l'hétérogénéité des patients, la diversité des tumeurs et la variabilité des données cliniques disponibles. Ces dossiers complexes relèvent donc obligatoirement d'équipes multidisciplinaires spécialisées, capables d'adapter la procédure à chaque anatomie et de prévoir un suivi prolongé pour gérer les risques potentiels liés à la proximité des centres nerveux et endocriniens vitaux.