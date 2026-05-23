Craintes et rigoloses : les invités du PAF de demain!

Encore un événement chargé d'humour et de surprises pour les téléspectateurs. Les personnalités du PAF seront réunir dans une soirée hilarante, remplie de défis difficiles. Arthur et les équipes de l'émission devront compter sur les talents de leur équipe pour tirer le meilleur parti des occasions... Et qu'en pense Gérémy Credeville, Defensaoui et tous les autres ?

Les personnalités du ' PAF ' craignent cette invitation qu'ils ne peuvent pourtant refuser malgré les risques encourus : se retrouver dans les images drôles des zappings durant des années.

En effet, les invités n'ignorent pas qu'Arthur, animateur historique de cette émission culte, s'apprête à les placer dans des situations aussi incongrues qu'hilarantes. Une nouvelle flopée de célébrités accepte donc de se prêter au jeu des divers et mythiques défis au cours de cette soirée : 'Décor penché', 'Articule', en passant par les chorégraphies endiablées du 'Let's Dance', ou encore les incontournables 'Casting pub' et 'Mimes à la chaîne'..





TeleLoisirs / 🏆 80. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PAF Arthur Défis Illustres Rires TV Réalités TV Variety

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Actualités françaises: Will Ferrell, Gad Elmaleh, séries, promo, Coming SoonCe titre résumé vous propose les dernières actualités de la semaine en langue française, y compris les interviews, les sorties en ligne, les možnostíos et les critiques, les magazines, les émissions de télévision et les politiques, ainsi que les sujets de divertissement.

Read more »

Les opposants de Trump lui reprochent d'avoir encore franchi un cran dans la corruptionVersements d'argent public à ses partisans, amnistie fiscale, transactions boursières sur des entreprises qu'il promeut publiquement... Donald Trump est accusé ...

Read more »

Arabie saoudite tue le blanc pour attirer plus de filmAfin d'afficher ses ambitions plus grandes dans le domaine, depuis la récente ouverture du Festival de Cannes de Djeddah, l'Arabie saoudite multiplie les événements tape-à-l'œil dans les plus luxueux établissements de la ville, et accorde une baisse d'abattement de 60% pour les tournages internationales, sous réserve de leur éligibilité. C'est au Marché du film qu'a été annoncé, le lieu du Festival où les distributeurs, les producteurs et les cinéastes peuvent acheter ou vendre des projets, et qui, en conférence de presse, a placé l'Arabie saoudite en tête des pays les plus avantageux pour les tournages.

Read more »

Programme complet des 'Grandes Gueules du Sport' : les tactiques, les analyses et les débats en directVenez assister à la vámpage des 'Grandes Gueules du Sport' où vous pouvez affronter vos équipes contre David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans lors du buzzer et d'un face à face brûlant dans le Ring des 'Grandes Gueules du Sport'.

Read more »