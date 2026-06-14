Crainte de manifestations politiques pendant le match de l'équipe iranienne

L'équipe iranienne de football se prépare à affronter la Nouvelle-Zélande à Los Angeles, mais une crainte particulière se fait sentir chez les organisateurs de la rencontre. Des membres de la communauté iranienne présents à Los Angeles pourraient utiliser la rencontre pour manifester leur opposition au régime en place.

À quelques heures de l'entrée en lice du côté de Los Angeles pour l'équipe iranienne de football face à la Nouvelle-Zélande , une crainte particulière se fait sentir chez plusieurs interlocuteurs dans l'organisation de cette rencontre.

Les premiers matches disputés entre jeudi et samedi avaient remis le sport au premier plan. Mais l'arrière-fond politique de la, en pleine guerre au Moyen-Orient. Attendus initialement dans l'Arizona, les Iraniens ont finalement posé leurs valises au Mexique, repoussant au maximum leur entrée sur le territoire américain. Selon le règlement de la Fifa, l'équipe se doit d'être à Los Angeles dimanche à la veille de leur entrée en lice dans le tournoi face à la Nouvelle-Zélande.

À quelques heures de leur entrée en lice, une crainte particulière se fait sentir chez plusieurs interlocuteurs dans l'organisation de cette rencontre. La crainte? Que des personnes de la communauté iranienne, installées à Los Angeles, se servent de la rencontre pour manifester leur opposition au régime en place dans le pays. Ces Iraniens présents à LA, où la communauté est très importante, sont souvent en opposition complète avec le régime en place.

La ville de LA est notamment surnommée "Tehrangeles" pour montrer l'importance de la communauté iranienne sur place, avec un quartier dédié à cette forte communauté. Dans la tête de différents interlocuteurs contactés, on craint que ces iraniens puissent avoir acheté des places pour la rencontre sur le site officiel de la Fifa, afin de venir passer des messages politiques dans les tribunes. Des actions que déteste l'instance du football international, très stricte dans son règlement.

La Fifa interdit aussi les drapeaux et banderoles avec des messages politiques dans ses tribunes. La fouille à l'entrée du stade risque donc d'être renforcée. Les Iraniens ont établi leur camp de base à Tijuana au Mexique, plutôt qu'à Tucson (Arizona) comme initialement prévu. La ville de Los Angeles est surnommée "Tehrangeles" pour montrer l'importance de la communauté iranienne sur place, avec un quartier dédié à cette forte communauté





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