Les salariés de la CPMM et de Gardanne ont inondé la Drac d'Aix-en-Provence de journaux pour réclamer l'accès aux 22,5 millions d'euros d'aides publiques, menaçant la distribution dans les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse.

Les employés de la Coopérative de presse et de messagerie méditerranéenne ( CPMM) ont mené une opération de pression spectaculaire ce jeudi matin dans les locaux de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) à Aix-en-Provence. Cette action surprise vise à obtenir des réponses concrètes du ministère de la Culture concernant l'accès aux subventions publiques qui financent la distribution du papier imprimé dans le sud de la France.

Action surprise à la Drac d'Aix-en-Provence

Des dizaines de collaborateurs, soutenus par les personnels de la centrale de Gardanne, ont envahi les espaces de travail de l'administration régionale. Ils ont déposé plusieurs kilos de journaux sur les bureaux et les tables de la Drac, symbolisant le poids économique qu'ils portent et l'urgence de la situation. Nicolas Guglielmacci, représentant de la CGT au sein de la coopérative, a interrogé directement les services de l'État sur le sort de leur emploi et la transparence des flux financiers.

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Menace sur les contrats de distribution de presse

La coopérative fait face à une échéance critique fixée au 28 novembre, date à laquelle expirent les mandats de dépositaire qui régissent la logistique de livraison. À compter de cette date, il n'existera plus de contrat en vigueur entre la CPMM et les messageries de presse nationales, dont les propriétaires incluent des géants comme LVMH, le groupe Dassault ou le groupe Bolloré. Sans renouvellement des conditions actuelles, toute la chaîne d'approvisionnement de la presse régionale est suspendue.

Les dirigeants de la CPMM refusent de signer de nouveaux contrats tant que l'équilibre financier n'est pas assuré. Ils expliquent subir des pertes quotidiennes importantes depuis plusieurs semaines. L'ultimatum est clair : aucune nouvelle signature n'interviendra sans une restructuration profonde des aides financières qui leur sont destinées. Cette position ferme illustre la difficulté de maintenir une activité économique viable face à des coûts structurels élevés.

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22,5 millions d'euros non perçus par la CPMM

Le cœur du conflit réside dans la gestion des 22,5 millions d'euros d'aides publiques spécifiquement alloués à la distribution de la presse en France. Marc Pietrosino, secrétaire général de l'Union Départementale CGT 13, a rappelé que la CPMM ne perçoit aucun centime de cette enveloppe nationale. Cette somme est censée garantir la viabilité des circuits de distribution dans les zones de faible densité ou à forte logistique complexe.

L'écart entre les crédits votés par l'État et les fonds effectivement reversés aux acteurs locaux crée une fracture économique majeure. Les travailleurs dénoncent un système où l'argent public ne "ruisselle" pas jusqu'aux entreprises de proximité. Pour eux, l'absence de versement de ces aides constitue une rupture de confiance avec les salariés qui assurent le quotidien de la diffusion des journaux.

Impacts régionaux et perspectives pour novembre

La mobilisation s'étend sur trois départements clés : les Bouches-du-Rhône, le Var et une partie du Vaucluse. Si aucun accord n'est trouvé d'ici la fin du mois, c'est l'ensemble de la population de ces régions qui pourrait se retrouver sans accès à la presse écrite à partir du 29 novembre. Les militants craignent une interruption totale de la distribution, marquant un coup dur pour la libre circulation de l'information locale.

La réunion organisée l'après-midi même avec le ministère s'est révélée peu concluante selon les témoignages des manifestants. Bien que les discussions aient avancé, aucune décision concrète n'a été annoncée. L'heure tourne rapidement pour les décideurs politiques et les gestionnaires des messageries qui doivent encore trouver une solution viable avant la date fatidique de fin de mandat.