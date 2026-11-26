Les salariés de la CPMM bloquent la Drac d'Aix-en-Provence le 28 novembre pour exiger des engagements de l'État avant la fin de leur mandat de distribution de presse.

Les employés de la Coopérative de presse et de messagerie méditerranéenne ( CPMM) ont envahi les locaux de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) à Aix-en-Provence le jeudi matin. Cette action directe vise à interpeller le ministère de la Culture juste avant la date limite de fin de mandat de la coopérative, fixée au 28 novembre. En déposant des centaines de journaux dans l'édifice administratif, les manifestants symbolisent la crise actuelle du secteur de la distribution éditoriale dans le sud de la France. Ils exigent des garanties concrètes pour pérenniser leurs activités dans les Bouches-du-Rhône, le Var et le sud du Vaucluse.

Blockage de la Drac et revendications syndicales

L'action de la CPMM, soutenue activement par la CGT 13 ainsi que par les travailleurs de la Centrale de Gardanne, s'est soldée par une inondation physique des locaux régionaux. Les salariés ont utilisé cet espace comme tribune pour dénoncer les pratiques financières actuelles qui affectent leur modèle économique. Ils pointent du doigt les millions d'euros d'aides publiques qui, selon leurs dires, seraient accaparés par les gros éditeurs plutôt que d'être investis dans la chaîne logistique. Cette manifestation constitue un message d'alerte clair adressé aux décideurs publics sur la fragilité des infrastructures de diffusion print.

Also read À Aix-en-Provence, « Faire le lien » entre les citoyens en lutte

Déséquilibre financier et rôle de l'État

La coopérative fait face à des surcoûts de distribution croissants qui déséquilibrent gravement son activité opérationnelle. En réponse à cette situation, l'État a décidé d'augmenter les aides financières destinées aux éditeurs de presse. Cependant, les travailleurs de la CPMM affirment que ces éditeurs refusent de répercuter ces fonds supplémentaires vers les acteurs de terrain chargés de la logistique. Ce mécanisme de redistribution jugé inefficace aggrave la précarité financière de la coopérative, créant un fossé financier entre le soutien étatique théorique et la réalité du terrain. Les salariés estiment que cette politique pénalise directement les employés dont le travail est essentiel à la disponibilité des journaux.

Advertisement

Ultimatum du 28 novembre et enjeux régionaux

La date du 28 novembre marque la fin du mandat de la CPMM pour la distribution de la presse dans sa zone d'intervention spécifique. Cette échéance imminente sert d'ultimatum pour la négociation des engagements futurs par le ministère. Les travailleurs insistent sur la nécessité de sécuriser l'avenir de la filière dans les Bouches-du-Rhône, le Var et le sud du Vaucluse. L'impact d'un changement de prestataire ou d'une rupture de contrat concerne l'ensemble de la population locale et des professionnels du secteur. La mobilisation vise à forcer la main de l'administration pour obtenir une stabilité contractuelle ou une restructuration juste. Une réunion stratégique est d'ailleurs prévue dans l'après-midi pour discuter de la suite à donner à cette action de pression.