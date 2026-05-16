COVID-19 update on Tunisian soccer team for WC2026

Tunisia secured their place in the 2026 FIFA World Cup with a 1-0 win over Equatorial Guinea. Head coach Sabri Lamouchi is expected to call up a balanced squad focusing on creativity and experience.

Depuis le 8 septembre 2025 et une courte victoire face à la Guinée équatoriale (1-0), la Tunisie a validé sa qualification pour la Coupe du monde 2026.

À l'approche du coup d'envoi prévu le 11 juin, tous les regards se tournent désormais vers la liste des joueurs convoqués par Sabri Lamouchi. Habituée des grandes compétitions, la sélection tunisienne aborde ce Mondial avec ambition. Placés dans le groupe F, les Aigles de Carthage espèrent franchir un cap et s'appuyer sur une génération talentueuse pour rivaliser avec leurs adversaires. Sabri Lamouchi devrait ainsi miser sur un groupe équilibré, mêlant expérience et jeunesse.

Parmi les joueurs attendus, Hannibal Mejbri et Elias Achouri apporteront de la créativité offensive, tandis que Ismaël Gharbi offrira des solutions supplémentaires. Au milieu, Ellyes Skhiri sera un élément clé, alors que Dylan Bronn assurera la solidité défensive. Pour rappel, la Tunisie a décroché son billet pour la Coupe du monde 2026 en réalisant un parcours solide lors des qualifications, validé par un succès précieux face à la Guinée équatoriale.

Une dynamique que les hommes de Sabri Lamouchi tenteront de prolonger lors du tournoi. Les deux absences à noter sont celles de Romdhane et Meriah. A noter également la surprise Khalil Ayari, qui s’entraîne actuellement avec le groupe Espoirs du PSG. La Tunisie, qualifiée depuis septembre 2025, aborde le Mondial 2026 avec ambition.

Lamouchi convoque un groupe mêlant jeunesse et expérience : Mejbri, Achouri et Gharbi en attaque, Skhiri au milieu, Bronn en défense. Objectif : briller dans le groupe F





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Tunisia Sabri Lamouchi Goal Scorer ICC World Twenty20 ICC Men's T20 World Cup 2016

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