Couvre-feu pour mineurs pendant la Coupe du monde à Toulouse : la justice valide la mesure

Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de la Ligue des droits de l'homme contre le couvre-feu des mineurs pendant la Coupe du monde. La mesure, prise par le maire après des incidents en mai, s'applique à certaines nuits dans le centre-ville.

La mairie de Toulouse a mis en place un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés pendant certaines nuits de la Coupe du monde de football.

Cette mesure, applicable dans le centre-ville principalement de 22 heures à 5 heures, concerne sept soirées jugées à risque par la préfecture. Elle fait suite à des incidents survenus après la finale de la Ligue des champions le 30 mai, puis une semaine plus tard. La Ligue des droits de l'homme avait saisi le tribunal administratif de Toulouse en référé-liberté pour contester cette décision, estimant qu'elle portait atteinte aux libertés individuelles.

Ce jeudi 18 juin, la justice a débouté l'association, jugeant la mesure proportionnée et légale. L'adjoint à la sécurité, Emilion Esnault, a salué ce jugement, qualifiant le couvre-feu de "mesure de bon père de famille" visant à garantir des rues tranquilles, non vides. Il a rappelé que l'opposition municipale, notamment les élus François Piquemal (LFI) et François Briançon (PS), s'était opposée à l'arrêté.

Lors des deux premières nuits d'application, la police a ramené à leurs parents entre sept et huit mineurs surpris dans la rue pendant les heures interdites. L'adjoint a également relevé une certaine contradiction de la part des opposants, pointant le fait que la fan zone gérée par un élu LFI à Roubaix interdit également les mineurs non accompagnés. Cette première à Toulouse a été décidée par le maire Jean-Luc Moudenc après les violences post-finale de Ligue des champions.

Les contraventions pour les mineurs surpris en infraction sont prévues, mais l'objectif affiché reste la prévention et la protection des jeunes. Les réactions des premiers concernés, recueillies par la presse, montrent que certains adolescents disent contourner l'interdiction par principe, la jugeant excessive





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