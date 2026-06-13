Couvre-feu pour mineurs à Toulouse : une première lors de la Coupe du monde déclenche la controverse

Pour la première fois, un couvre-feu ciblant les mineurs non accompagnés est appliqué à Toulouse pendant la Coupe du monde. La mesure, destinée à éviter des violences après les incidents du PSG, est critiquée comme discriminatoire par l'opposition.

La décision du maire de Toulouse de mettre en place un couvre-feu pour les mineurs de moins de seize ans non accompagnés pendant sept nuits de la Coupe du monde entre en vigueur ce samedi soir, pour la première fois, à l'occasion du match Brésil-Maroc prévu à minuit.

Cette mesure, qui interdit les sorties entre 22 heures et 5 heures du matin dans un périmètre défini du centre-ville, vise à prévenir de nouveaux débordements après les violences survenues lors des célébrations des victoires du PSG. La police municipale, renforcée par la police nationale, assurera des contrôles selon un dispositif qualifié de renforcé et adapté, sans que les modalités précises ne soient détaillées par la municipalité.

Le maire Jean-Luc Moudenc justifie cette initiative par la volonté de ne pas rester indifférent face aux dégradations et aux attaques contre les forces de l'ordre. Le couvre-feu s'applique uniquement pour les matchs considérés comme à risques par la préfecture, notamment ceux impliquant des nations africaines ou du Moyen-Orient, et concerne des zones spécifiques comme le centre-ville, les allées Jean-Jaurès et des parties des quartiers Marengo et Bonnefoy. Cette première à Toulouse suscite une vive polémique politique.

L'opposition de gauche dénonce une mesure discriminatoire et potentiellement raciste, le député LFI François Piquemal pointant le fait que les matchs visés sont ceux de la France, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, de la Tunisie et du Sénégal, touchant ainsi principalement les jeunes des catégories populaires. Le Parti socialiste, par la voix de François Briançon, y voit un aveu d'impuissance de la municipalité.

Les réactions des intéressés, recueillies parmi les mineurs, laissent présager un non-respect de l'interdiction, certains déclarant qu'ils sortiront malgré tout avec leurs amis. Sur le plan financier, les dégradations liées à la victoire du PSG ont coûté 45 000 euros à la ville, ce qui a motivé en partie la prise de cette décision, associée également à l'évoquement d'un futur recours à la reconnaissance faciale.

Le contexte est celui d'un dispositif sécuritaire exceptionnellement déployé pour un événement sportif, avec l'absence de fan zone officielle dans la ville, et s'inscrit dans une tendance de durcissement des mesures après chaque incident





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