Découvrez la couverture lestée Emma avec -40% de remise Black Friday. Un outil naturel pour réduire l'anxiété et optimiser la qualité du sommeil en douceur.

Des milliers de Français choisissent déjà la couverture lestée Emma pour traverser l'hiver avec plus de sérénité. Ce produit spécifique vise à réduire les symptômes d' anxiété et à améliorer naturellement la qualité du repos nocturne. Cette adoption massive s'explique par l'efficacité prouvée de cette technologie de pesée sur le système nerveux.

Promotion Black Friday : -40% sur l'offre Emma

La réduction de 40% est actuellement en ligne chez Emma à l'occasion du Black Friday. Cette offre permet de commander la couverture en promotion avec un paiement échelonné sans frais. La livraison est gratuite et les clients bénéficient de 30 nuits d'essai pour se faire une opinion.

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Technologie à 7 couches pour un confort optimal

La couverture lestée Emma se compose de 7 couches de qualité supérieure. Une couche en coton doux et confortable est utilisable toute l'année. Deux couches de microfibre répartissent uniformément le poids des perles de verre. Un rembourrage supplémentaire en polyester assure un confort exceptionnel.

Bienfaits physiologiques pour réduire le stress

Cette couverture abaisse le rythme cardiaque et régularise la respiration. Le résultat est un endormissement facilité et une sensation apaisante. Les utilisateurs se retournent moins pendant la nuit pour un meilleur sommeil.

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Entretien et critères de poids recommandés

Le poids de la couverture lestée doit représenter 8 à 12% de votre poids corporel. Elle convient aux adultes pesant entre 55 et 80 kg. La couverture peut être lavée en machine ou à la main. Il est recommandé d'utiliser une housse si le poids dépasse la limite des machines domestiques.

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