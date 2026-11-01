Course-poursuite Dordogne : chauffard intercepté près de Thenon après refus d'obtempérer

Interception d'un automobiliste en Dordogne suite à une course-poursuite de trente minutes. Le suspect, déjà placé en garde à veille pour ivresse, a été menotté près de Thenon.

Les forces de l'ordre de la Dordogne ont intercepté un automobiliste suspecté de conduite en état d'ivresse lors d'une intense course-poursuite nocturne. Cet incident spectaculaire s'est déroulé dans la nuit du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre, mettant à l'épreuve le sang-froid des militaires de la compagnie de gendarmerie de Périgueux. Le conducteur a été placé en garde à vue peu de temps après son arrêt.

Une opération routière interrompue par un refus d'obtempérer

La tension a commencé alors que les gendarmes effectuaient des contrôles routiers de routine dans le secteur de Thenon. Un conducteur au volant d'une Renault Kangoo a décidé de ne pas obtempérer aux signaux des forces de l'ordre. Ce refus d'obtempérer a immédiatement déclenché une alerte et a conduit les militaires à engager une poursuite pour garantir la sécurité publique et arrêter le conducteur.

Also read Dordogne : 800 manifestants dans les rues de Périgueux contre la vie chère

La situation a rapidement dérapé alors que l'utilitaire a pris la fuite à vive allure. Les gendarmes ont dû réagir avec rapidité pour tenter de rattraper le véhicule qui violait ouvertement les règles de la circulation. Cette décision a ouvert la voie à une course-poursuite qui a duré environ trente minutes, parcourant les routes de la campagne périgourdine.

La poursuite à travers plusieurs communes du département

L'épopée sauvage du chauffard a traversé plusieurs communes du sud de la Dordogne, notamment La Bachellerie, Saint-Pierre-de-Chignac, Ajat et Limeyrat. Les véhicules des forces de l'ordre ont été repérés et signalés par plusieurs témoins présents dans ces villages. Ces observations ont ensuite été partagées sur les réseaux sociaux, alertant la communauté locale de la dangerosité de la situation.

Advertisement

Les routes, souvent étroites et sinueuses dans cette région, ont rendu la poursuite particulièrement difficile et périlleuse. Le conducteur a mis en danger la sécurité des habitants et des usagers de la route en filant à toute vitesse à travers ces zones rurales. La vigilance des témoins a joué un rôle crucial dans le suivi du suspect par les enquêteurs.

Une identification rapide d'un chauffard récidiviste

La course-poursuite s'est enfin conclue à proximité immédiate de Thenon, où les forces de l'ordre ont réussi à encercler et intercepter le véhicule de la Renault Kangoo. L'interception a permis aux gendarmes de mettre fin à cette situation critique et de mettre fin à la fuite du conducteur. La rapidité de l'intervention a permis d'éviter des dommages corporels plus graves à d'autres usagers.

L'homme interpellé n'est pas un inconnu pour les services de police et de gendarmerie du département. Selon les informations recueillies, il est originaire de l'est de la Dordogne et son dossier judiciaire n'est pas vierge. Les enquêteurs ont rapidement établi son identité grâce à sa présence récente dans le réseau judiciaire local.

Un contexte aggravant avec une garde à vue précédente

La gravité de la situation est encore accentuée par les faits survenus la veille de l'interception. Le même individu avait effectivement été contrôlé par la police municipale dans les rues de Périgueux pour état d'ébriété. Cette précédente confrontation avec la justice a fait l'objet d'un placement en garde à vue, montrant une répétition des comportements à risque.

Advertisement

Le fait que le conducteur soit déjà connu pour une infraction similaire la veille avant de recommencer ses excès de vitesse rend son cas particulièrement préoccupant pour les autorités. Son refus de se soumettre aux contrôles routiers, malgré une précédente sanction, démontre une insistance dangereuse. Il a été placé immédiatement en garde à vue après son interception près de Thenon pour permettre une enquête approfondie.