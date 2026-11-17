La Course des Lumières à Paris est avancée au vendredi 20 novembre 2026 en raison des manifestations. Les organisateurs excluent les remboursements directs.

La Course des Lumières, l'une des compétitions de course à pied les plus attendues à Paris, fait l'objet d'un changement de date majeur. L'événement, initialement prévu pour le samedi 21 novembre, se déroulera désormais le vendredi 20 novembre. Cette décision logistique impacte directement les milliers de participants inscrits pour cette édition solidaire.

Contexte des manifestations et nouvelles dates

Les autorités compétentes n'ont pas validé la tenue de l'événement à sa date initiale en raison du contexte sécuritaire actuel. Des manifestations sont prévues chaque samedi à Paris, ce qui complique l'organisation des rassemblements sportifs sur les quais de Seine. L'organisateur a informé les coureurs par courriel ce lundi midi que la compétition était donc avancée au vendredi 20 novembre 2026.

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Formules sportives et adaptation logistique

L'épreuve comprend traditionnellement plusieurs formats adaptés à tous les niveaux de pratique. Un 10 km avec chronomètre est proposé pour les coureurs compétitifs, ainsi qu'une version sans chrono pour les amateurs. Des catégories spécifiques existent également, dont un 5 km des entreprises et un 5 km libre sans chronométrage. Une Marche des Lumières permet enfin aux participants de déambuler avec des bâtons lumineux.

Conditions générales et politique de remboursement

Le règlement de l'événement stipule clairement qu'aucun remboursement d'inscription n'est prévu en cas de modification. Les participants du format physique seront automatiquement basculés vers le format connecté de la Course des Lumières si le déplacement physique n'est pas possible. Les frais d'inscription varient entre 33 et 51 euros selon les catégories choisies.

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Solutions alternatives pour les participants indisponibles

Face à l'impact logistique pour les coureurs venus de toute la France, les organisateurs envisagent des mesures de compensation. Une proposition de report de l'inscription à l'édition 2027 est étudiée, sans le don de 10 euros effectué en faveur de l'Institut Curie. Cette approche vise à compenser la gêne occasionnée par ce déplacement de dernière minute.

Impact sur la collecte et organisation du vendredi

Cette année, la collecte a permis de réunir plus de 230 000 euros au profit de l'Institut Curie. Pour s'adapter aux contraintes horaires, un nouveau départ pour une course de 5 km a été créé à 20h30, en plus de celui prévu à 18h30. La Préfecture de Police de Paris n'a pas confirmé officiellement les mesures sécuritaires associées à ce report.