Course de l'Ours 2026 : 1580 participants à Tréguier et résultats officiels

Retour sur la 29e édition de la Course de l'Ours à Tréguier. 1580 athlètes ont participé au 13 et 26 km le 8 novembre. Découvrez les palmarès détaillés et les temps records.

Dimanche 8 novembre, la ville de Tréguier dans les Côtes-d'Armor a accueilli la 29e édition de la Course de l'Ours. Sous un ciel automnal ensoleillé et frais, 1580 participants, regroupant 1000 coureurs et 580 marcheurs, ont pris le départ de cette épreuve emblématique reliant Tréguier à La Roche Jagu. L'événement a connu une ambiance festive marquée par la présence d'un public nombreux pour célébrer cette tradition locale.

Décalage logistique au départ de l'épreuve

La course phare de 13 kilomètres était initialement programmée pour débuter à 10 heures 15. Cependant, l'événement n'a pu se lancer qu'à 10 heures 38. Ce décalage de vingt-trois minutes est la conséquence de difficultés logistiques rencontrées par les organisateurs concernant le transport des athlètes. Les rotations des cars de navette ont pris fin alors qu'une douzaine de participants se trouvaient encore en attente. L'équipe d'organisation a dû improviser une solution pour acheminer ces retardataires jusqu'à la ligne de départ. Le président de la Course de l'Ours, Sylvain Prigent, a qualifié cet incident de couac logistique maîtrisé, saluant la compréhension et la solidarité dont ont fait preuve les athlètes face à cette confusion passagère.

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Palmarès détaillé des différentes catégories

Malgré l'absence de nouveau record sur la saison, les résultats sportifs demeurent excellents et ont offert des duels intenses sur les parcours. Sur la distance de 13 kilomètres, Sylvain Morin s'est imposé avec un temps de 46 minutes et 15 secondes, améliorant son meilleur chrono personnel. Il devance Raphael Boédec à la deuxième place et Charles Le Chevert au troisième rang. Chez les femmes, Noémie Pacory remporte l'épreuve devant Céline Mérel et Margie Kermabon. Sur le parcours plus exigeant de 26 kilomètres, Glenn Le Quérré domine la masculinité devant Quentin Guillou et Arnaud Lebreton, tandis que Déborah Le Goff triomphe chez les féminines aux côtés d'Anne-Marie Rémond et Jeanne Ropars.

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Émergence de nouveaux talents sur le podium

La 29e Course de l'Ours a également vu l'éclosion de plusieurs athlètes sur les distances courtes. Alexane Meudal, participant pour la première fois à cet événement, a décroché la troisième marche du podium du 9 kilomètres. Elle rejoint l'habituelle vainqueuse Béatrice Séveno et Lisa Gadzinowski au sommet du classement. Charles Le Chevert a également célébré une performance significative en montant sur le podium du 13 kilomètres après quatre années d'efforts. Il visait initialement un top cinq et se satisfait de sa progression depuis la reprise de l'entraînement avec le PPA il y a un mois et demi. L'ambiance conviviale et la bonne humeur restent les piliers fondamentaux de cette manifestation sportive.

Mobilisation des bénévoles et logistique

Le succès de la manifestation repose sur une mobilisation collective intense, notamment celle des bénévoles qui ont assuré le bon déroulement de la journée. La team de la Course de la Mer a d'ailleurs profité de l'occasion pour présenter son nouveau maillot officiel. Les organisateurs, emmenés par Sylvain Prigent, tiennent à souligner que la météo clémente a grandement contribué à la réussite de cette édition. La tradition de l'arrivée main dans la main avec l'ours mascotte de l'épreuve a clôturé la matinée dans la liesse générale, renforçant le lien social entre les pratiquants et la communauté de Tréguier.