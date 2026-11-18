La Cour des comptes recommande une suspension de 5 ans de la LGV Bordeaux Toulouse pour maîtriser les finances publiques. Un projet dont le coût a atteint 14,3 milliards d'euros.

La Cour des comptes a publié un rapport d'alerte le lundi 16 novembre 2026 concernant le projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) reliant Bordeaux à Toulouse. L'institution financière indépendante propose formellement de suspendre la réalisation de cette infrastructure nouvelle pendant une durée de cinq ans. Cette mesure s'inscrit dans un contexte de contraintes financières publiques de plus en plus restrictives à l'échelle nationale.

Une contrainte budgétaire qui force la hiérarchisation

Les dirigeants de la Cour des comptes soulignent que les ambitions affichées en matière d'investissement dans les transports heurtent désormais une limite de soutenabilité économique. Les ressources disponibles sont jugées insuffisantes pour financer l'ensemble des grandes opérations envisagées par l'État. Cette situation crée une impasse de financement durable qui impose une hiérarchisation explicite des dépenses selon leur degré de priorité nationale.

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La pause proposée vise les grands projets d'infrastructure nouvelle dont les travaux n'ont pas encore été engagés physiquement. La juridiction financière estime que cette suspension est la mesure la plus adaptée tant que le redressement des finances publiques n'est pas clairement assuré. Elle admet toutefois que cette mesure ne suffira pas à résoudre la totalité de l'impasse financière qui se profile pour les années à venir.

Coût réévalué à 14,3 milliards d'euros pour le GPSO

Le coût du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) a été réévalué à la hausse, suivant la tendance observée sur les grands projets de transports en France. La société du GPSO, qui comprend les lignes Bordeaux-Toulouse et Bordeaux Dax, ne coûte plus 14,3 milliards d'euros selon la dernière estimation. Cette augmentation de budget inquiète visiblement les auditeurs dans un contexte macroéconomique dégradé.

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Des exemples locaux illustrent cette inflation des coûts, comme la ligne C du métro à Toulouse qui va finalement coûter 3,7 milliards d'euros. Cette dérive budgétaire renforce la volonté de la Cour des comptes de geler les nouveaux grands chantiers pour préserver les marges de manœuvre nécessaires à la régénération et à la modernisation des réseaux existants.

Exceptions européennes et continuité du quotidien

Deux projets majeurs échapperont à cette suspension de cinq ans imposée par les auditeurs. Il s'agit du Canal Seine-Nord Europe et de la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Ces infrastructures sont considérées comme des projets européens lancés qui montent en puissance et doivent être préservés pour la cohérence du réseau transeuropéen.

La pause ne concernera pas non plus les projets de développement inscrits dans les Contrats de Plan État-Région (CPER) qui touchent aux transports du quotidien. Les aménagements déjà lancés au nord de Toulouse et au sud de Bordeaux restent donc protégés. Ces travaux concernent les services d'intérêt économique d'intérêt général (SERM) financés en partie par ce cadre contractuel.

Engagements financiers de Toulouse Métropole et perspectives

Toulouse Métropole a déjà engagé des sommes importantes dans ce dossier depuis trois ans. La collectivité a versé 32,79 millions d'euros au titre de sa contribution financière spécifique à la LGV. Au total, la Métropole a payé 86 millions d'euros, dont une partie versée dans le cadre du partenariat public-privé (PPP).

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La collectivité toulousaine a participé à ce PPP avec 56 autres collectivités locales, notamment l'ex-Région Midi-Pyrénées et le Département de la Haute-Garonne. Malgré les recommandations de la Cour des comptes, la mise en service de la Ligne à grande vitesse Toulouse-Bordeaux est toujours envisagée pour 2032 selon le dernier calendrier prévisionnel officiel.