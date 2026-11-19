La Cour des comptes dresse un bilan mitigé des JO Paris 2024. Si l'organisation fut un succès, l'impact économique reste faible avec un déficit fiscal de 192 millions d'euros.

La Cour des comptes publie un rapport détaillé sur l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, soulignant une réussite opérationnelle mais décevante sur le plan financier. L'institution financière de l'État qualifie l'événement de succès populaire tout en constatant des effets économiques très limités à court terme pour la France. Cette évaluation nuancée met en lumière les écarts entre les promesses initiales de développement et la réalité budgétaire observée après la clôture des compétitions.

Réévaluation des coûts publics et des excédents

Les experts de la rue Cambon ont procédé à une réévaluation précise de la facture supportée par les contribuables français pour cet événement mondial. Les dépenses directes pour l'organisation ont légèrement diminué, passant de 3,01 milliards d'euros à 2,99 milliards d'euros. En revanche, le poste des infrastructures a connu une augmentation significative, bondissant de 57 millions d'euros pour atteindre un total de 3,68 milliards d'euros. Cette hausse s'explique principalement par les coûts supplémentaires liés à la baignabilité de la Seine, site d'épreuves sportives majeures.

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Parallèlement, le comité d'organisation de Paris 2024 a enregistré un excédent légèrement inférieur aux prévisions antérieures. Le solde positif est revu à la baisse, passant de 75,7 millions d'euros à 71 millions d'euros. Ces ajustements comptables montrent que les marges de manœuvre financières générées par la gestion de l'événement sont restées modérées, malgré une maîtrise relative des coûts de fonctionnement opérationnel.

Impact économique négatif et effondrement des recettes fiscales

L'analyse économique révèle un phénomène d'éviction touristique qui a nui à l'activité commerciale locale durant la période des jeux. De nombreux visiteurs étrangers et nationaux ont évité Paris par crainte des perturbations, entraînant une baisse du flux touristique habituel. Les statistiques disponibles ne montrent aucune augmentation significative des nuitées hôtelières en France après l'événement, contrairement aux attentes des promoteurs des jeux.

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Le bilan fiscal est encore plus alarmant, marquant un revers budgétaire majeur pour l'État français. Les recettes fiscales escomptées n'ont pas été au rendez-vous, et après déduction des remboursements de crédits de TVA accordés aux entreprises organisatrices, le résultat net est négatif. La Cour des comptes chiffre ce déficit fiscal à 192 millions d'euros, illustrant un coût direct pour les finances publiques qui dépasse largement les bénéfices attendus.

Héritage urbain et infrastructures sportives sous-utilisées

La transformation urbaine de la Seine-Saint-Denis est reconnue comme une contribution indéniable des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Les nouveaux quartiers aménagés sur l'emplacement des villages olympiques offrent un apport résidentiel de 4 371 logements. Toutefois, ce chiffre ne représente que 0,6 % du parc logement total du département, limitant l'impact structurel sur la résolution de la crise du logement local. L'ampleur de ces transformations sociales ne doit pas être exagérée selon l'audit.

Sur le plan sportif, l'héritage matériel fait l'objet de critiques quant à son utilisation effective. La Seine-Saint-Denis se situe au 99e rang des départements français pour les structures sportives en 2026, avec seulement 15,7 équipements pour 10 000 habitants, loin de la moyenne nationale de 48,7. Certains sites, comme le centre aquatique olympique à Saint-Denis, affichent une fréquentation très en deçà des projections. Les 300 000 passages prévus annuellement ont été largement dépassés par la réalité, soulignant une difficulté d'appropriation par les collectivités et les clubs.

Essoufflement des initiatives éducatives et sociales

L'héritage éducatif issu des jeux connaît un ralentissement marqué après la fin des compétitions. Les mesures phares, telles que les 30 minutes d'activités physiques quotidiennes et les deux heures de sport supplémentaires au collège, peinent à s'imposer durablement dans les écoles. Bien que les jeux aient contribué à changer le regard sur le handicap, un effondrement des initiatives post-événement est observé.

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Ce recul s'explique par des baisses de subventions et des désengagements de partenaires ou de collectivités locales. Si les licences sportives ont progressé en 2024 et 2025, cette évolution reste fragile et nécessite une confirmation sur le long terme. La cour recommande une vigilance accrue pour maintenir l'élan social créé par Paris 2024, qui risque de s'effriter sans un soutien institutionnel constant.