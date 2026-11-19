La Cour des comptes remet en cause la LGV Bordeaux-Toulouse, estimant son coût à 20 milliards d'euros et préconisant un gel du projet pour rénover les infrastructures existantes.

La future ligne à grande vitesse reliant Bordeaux à Toulouse traverse une crise institutionnelle majeure suite à la publication d'un rapport de la Cour des comptes le 16 novembre. Cette instance de contrôle étatique remet fondamentalement en question la pertinence et le modèle économique de ce géant infrastructurel du Sud-Ouest de la France. Les opposants au projet disposent désormais d'un allié de poids pour contester la viabilité de l'opération, soulignant des risques financiers majeurs.

Coût explosif et insoutenabilité financière

La Cour des comptes émet un avis sévère sur le financement de la liaison, estimant que le projet présente un risque avéré d'insoutenabilité financière pour les finances publiques. L'évaluation initiale du coût, fixée à 14,3 milliards d'euros en 2020, est jugée dépassée par les magistrats qui avancent une estimation beaucoup plus réaliste autour des 20 milliards d'euros. Cette divergence s'explique principalement par la poussée inflationniste qui a renchéri considérablement le coût des matériaux et de la main-d'œuvre sur les chantiers de construction.

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Cette réévaluation haute du budget rejoint les conclusions d'un rapport du Conseil d'orientation des infrastructures (COI) publié en avril dernier. Les experts du COI estimaient alors qu'une hausse de 20 pour cent était probable et prévoyaient que la participation de l'État serait difficilement mobilisable à la hauteur et dans le cadre auxquels il s'était pourtant engagé. Le financement actuel, qui doit être assuré à 100 pour cent par le secteur public, se répartit entre 40 pour cent pour l'État, 40 pour cent pour les collectivités locales d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, et 20 pour cent pour l'Union européenne.

Gel du projet et priorité aux réseaux existants

Face à cette situation budgétaire tendue, la Cour des comptes recommande explicitement de geler le projet pendant cinq ans. L'institution suggère de suspendre ce chantier coûteux ainsi que d'autres grands projets encore non entamés pour rediriger les fonds publics vers la rénovation urgente des infrastructures existantes. Les magistrats considèrent qu'il existe d'autres priorités plus impératives en termes de maintenance du réseau ferroviaire national plutôt que de construire de nouvelles artères.

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Les doutes de la Cour ne se limitent pas aux aspects purement financiers. Les sages de la rue Cambon remettent également en cause l'intérêt public global de la LGV, notant que l'étude d'utilité publique censée justifier l'investissement pour la collectivité n'a pas été actualisée depuis 2014. Le contexte socio-économique et technologique a profondément changé depuis cette date, rendant les motivations initiales moins pertinentes pour la génération actuelle de décideurs et d'usagers.

Opposition au trafic aérien et tensions politiques

Une raison majeure invoquée pour justifier la ligne était la réduction du trafic aérien entre Paris et Toulouse. Or, selon la Cour des comptes, cet objectif a déjà été atteint par les mesures environnementales et les changements de comportement des voyageurs. Les motivations initiales de la politique des transports ne répondent plus à la réalité du marché. En conséquence, l'institution demande au gouvernement de tout stopper sans délai pour éviter d'engager des dépenses disproportionnées par rapport aux bénéfices attendus pour la nation.

Malgré ces mises en garde, SNCF Réseau a donné son feu vert en conseil d'administration le 5 novembre au lancement des deux appels d'offres pour la conception et la réalisation de la future ligne. La société nationale annonce que le lancement des deux appels à candidature interviendra d'ici la fin de l'année. Les avis de la Cour des comptes étant consultatifs, il est peu probable que le gouvernement renonce aussi tard à un projet aussi médiatisé et politiquement sensible.

Réactions des élus et des associations

La situation crée une fracture visible entre les instances de contrôle et les décideurs politiques. Début mai à Toulouse, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait qualifié le projet de prioritaire, promettant un prochain déblocage de fonds pour lancer les procédures d'appels d'offres. Cette prise de position visait à rassurer les inquiétudes des conseils régionaux de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, qui sont les principaux financeurs parmi les collectivités territoriales impliquées dans la démarche.

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Néanmoins, la publication de ce rapport donne du grain à moudre aux multiples associations qui combattent le projet depuis des années. L'organisation LGV Non Merci se félicite de cette validation externe, affirmant qu'il est temps que le gouvernement ouvre les yeux sur les réalités financières. Une centaine de maires et parlementaires du Sud-Ouest réclament également un abandon immédiat de la ligne, arguant que l'investissement constitue une erreur stratégique majeure pour la région et le pays.