La Cour des comptes examine l'impact des 75 millions d'euros publics sur les entrepôts de données de santé hospitaliers, soulignant les avancées et les carences stratégiques.

La Cour des comptes a rendu public le jeudi 27 novembre un rapport critique concernant les entrepôts de données de santé hospitaliers, mettant en lumière les résultats d'un investissement public massif. Bien que les pouvoirs publics aient injecté 75 millions d'euros pour financer cette infrastructure numérique essentielle, l'institution juge que la souveraineté des données n'est pas encore totale. Le déploiement initial des objectifs est acquis, mais des failles structurelles et organisationnelles persistent dans la gestion de ces systèmes d'information complexes.

Bilan des investissements publics

Les entrepôts de données de santé fonctionnent comme des bibliothèques médicales centralisées qui rassemblent et classent les informations cliniques produites par les établissements de santé. Ces bases servent directement à la recherche, au pilotage des établissements et à l'amélioration des parcours de soins des patients. La CNIL recense actuellement 54 de ces entrepôts spécifiques, dont plus d'un tiers a été initié par les centres hospitaliers universitaires depuis la première autorisation de 2017. À la date de mai 2026, ces structures représentaient une part significative des 156 entrepôts de données de santé existants dans le pays. Le soutien financier de l'État et de la Sécurité sociale via le programme France 2030 a permis de soutenir 16 projets lauréats sur plusieurs années.

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Fragmentation des systèmes informatiques

Malgré l'atteinte des objectifs chiffrés initiaux, la Cour des comptes relève une coordination insuffisante entre les acteurs et les territoires. Les systèmes informatiques hospitaliers communiquent mal entre eux, ce qui crée des coûts supplémentaires et complique le partage effectif des données médicales. La Plateforme des données de santé, anciennement connue sous le nom de Health Data Hub, n'a pas réussi à fédérer les acteurs comme cela était prévu. Bien qu'elle coordonne un socle commun de données hospitalières, ce travail d'interopérabilité doit être approfondi pour garantir une fluidité réelle. L'État n'a pas suffisamment anticipé l'organisation territoriale ni les conditions de fonctionnement durable de ces entrepôts critiques.

Impacts concrets et recherche scientifique

Ces infrastructures numériques produisent déjà des résultats tangibles dans le domaine de la santé publique et de la recherche académique. L'AP-HP comptait en avril dernier 110 publications scientifiques issues de son propre entrepôt de données. Par ailleurs, Santé publique France utilise le projet Orchidée pour produire des indicateurs de surveillance épidémiologique, notamment pour suivre les infections respiratoires. Dans les hôpitaux, ces outils alimentent également les tableaux de bord d'activité et améliorent le codage des séjours hospitaliers. Cependant, ces usages professionnels restent inégaux selon les établissements et sont insuffisamment évalués dans leur impact réel sur la qualité des soins.

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Sécurité et souveraineté des données

La question de la sécurité et de la souveraineté des données soulève des inquiétudes majeures selon les magistrats de la Cour des comptes. Les données utilisées pour la recherche sont pseudonymisées, remplaçant les identifiants directs des patients par des codes, mais les entrepôts restent connectés aux systèmes informatiques hospitaliers vulnérables. Ces infrastructures constituent des cibles régulières pour les pirates informatiques, comme l'ont montré les dernières attaques connues. La Cour n'a relevé aucun incident de sécurité déclaré directement lié à un entrepôt, mais les limites du contrôle de la CNIL persistent. Les vérifications de l'autorité de contrôle restent trop limitées pour garantir le respect durable du référentiel de 2021, nécessitant un renforcement des contrôles sur dossier et sur place.

Perspectives stratégiques pour 2027

Face à ces défis, la Cour des comptes demande à l'État de clarifier sa stratégie globale sur les entrepôts de données de santé dès l'année 2027. L'accès aux données pour les acteurs publics et privés reste difficile en raison du manque de visibilité sur les données existantes et des délais d'accès. Le règlement européen sur l'espace des données de santé, adopté en mars 2025, va progressivement obliger les détenteurs de ces informations à les ouvrir davantage. Il est donc impératif de mieux mesurer l'utilisation réelle des entrepôts et la qualité des recherches qui en émergent. Une meilleure facilitation du partage des données est essentielle pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires et améliorer l'efficacité du système de santé national.