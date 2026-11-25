La Cour des comptes alerte sur 1,5 à 3 milliards d'euros de dérives dans l'apprentissage. Des contrats fictifs et des aides détournées sont détectés malgré un dispositif en pleine expansion.

La Cour des comptes a publié un rapport alertant mercredi sur les dérives massives du dispositif d'aide à l'apprentissage. L'institution estime que les abus et fraudes potentielles pourraient générer un déficit entre 1,5 et 3 milliards d'euros par an.

Ces sommes représentent entre 10 et 20% des 16 milliards d'euros versés en 2024 pour soutenir ce mécanisme. Le rapport souligne que le contrôle actuel jugé insuffisant expose le système à des risques majeurs de détournement de fonds publics.

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Contrats fictifs et encadrement illégal

Amélie de Montchalin , présidente de la Cour, a détaillé des situations concrètes révélant une utilisation abusive du système. Près de 35 000 entreprises n'emploieraient que des apprentis hors dirigeant, ce qui remet en question la transmission réelle de compétences professionnelles.

Le rapport pointe également des cas extrêmes où un maître d'apprentissage encadre jusqu'à 20stagiaires, dépassant largement la limite légale fixée à deux. Ces pratiques illustrent une dérive structurelle du dispositif qui doit être corrigée immédiatement.

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Aides doublées et ruptures suspectes

Un mécanisme frauduleux récurrent consiste à rompre un contrat puis à réembaucher l'apprenti quelques mois plus tard. Cette manipulation permet aux entreprises de percevoir deux fois l'aide de l'État, variant entre 750 et 5 000 euros selon les situations.

Outre le doublage d'aides, la Cour mentionne des risques de surfacturation, de formations financées mais non réalisées ou de maintien des aides après rupture. Amélie de Montchalin précise que ces cas constituent des risques majeurs insuffisamment contrôlés plutôt que des fraudes avérées.

Réactions du gouvernement et mesures à venir

L'entourage du ministre du Travail Jean-Pierre Farandou affirme que des progrès ont été réalisés via les lois contre la fraude adoptées en 2025 et 2026. Le gouvernement souhaite maintenir les aides pour 2027 face au chômage des jeunes élevé.

La Cour recommande d'établir d'ici fin 2027 une carte des risques de fraude sur toute la chaîne des aides. Elle propose aussi d'intégrer les contrats dans les contrôles des Urssaf et de définir un cadre commun de traitement des signalements.