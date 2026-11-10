Cour des comptes 2026 : propositions fiscales et gel des salaires pour réduire le déficit

La Cour des comptes publie un budget alternatif le 9 novembre 2026 avec 38 milliards d'économies. Les syndicats refusent et appellent à la grève le 17 novembre face au gel des promotions.

La Cour des comptes a rendu public le lundi 9 novembre 2026 un document intitulé " budget alternatif ", proposant dix-huit mesures immédiates pour réduire le déficit français. Ces recommandations chiffrées visent à générer entre 32 et 38 milliards d'euros d'économies. L'institution indépendante entend contribuer au débat public sur le rétablissement des finances publiques. Les propositions couvrent les dépenses fiscales et les prélèvements sociaux. Elles visent à agir sur les postes budgétaires les plus lourds.

Gel des salaires et relèvement de la tva

Le gel des avancements et promotions dans la fonction publique figure parmi les mesures les plus controversées. La première présidente de la Cour des comptes, Carine Camby, reconnaît que cette décision est difficile pour les agents publics. Cependant, elle affirme que cet ajustement aurait un effet massif sur l'évolution de la masse salariale. Cette composante représente 22 % du total des dépenses publiques. La Cour propose également de relever le taux de la tva à 10 % pour certaines prestations. Cette hausse viserait à générer des recettes supplémentaires pour l'État. Le rapport souligne que les prestations sociales constituent 34 % des dépenses totales.

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Syndicats refusent et appellent à la grève

Les organisations syndicales ont immédiatement qualifié ces propositions de " miettes ". Ils estiment que les mesures sont insuffisantes face à l'ampleur des déficits. Une nouvelle grève massive est prévue le 17 novembre en réponse directe à ce rapport. Les syndicats contestent l'approche de l'institution de contrôle financier. Ils estiment que les sacrifices imposés aux fonctionnaires sont disproportionnés. Carine Camby a rappelé lors de la conférence de presse que ces propositions sont toutes instruites et réalisables à court terme. Elle insiste sur la nécessité d'intégrer ces leviers d'action sans attendre.

Suppression de niches fiscales et impôts sur la retraite

Le rapport détaille également des mesures concernant les prélèvements obligatoires. La suppression totale de l'abattement forfaitaire de 10 % sur les pensions de retraite rapporterait 7,3 milliards d'euros. Le gouvernement avait déjà proposé de réduire le plafond de cette niche fiscale de 4 439 euros à 3 000 euros. Cette proposition peine toutefois à passer à l'Assemblée nationale. La Cour des comptes note que le coût des niches fiscales a quasiment doublé en vingt ans. Elle préconise un recentrage des politiques de réduction des allègements de prélèvements sociaux. Cet ajustement pourrait rapporter 3,5 milliards d'euros selon les calculs de l'institution.

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Impact sur les aides au logement et la santé

Les propositions touchent également le domaine du logement et de la santé. Un recentrage des aides au logement pourrait rapporter 4,8 milliards d'euros. La Cour des comptes souligne que 50 % du patrimoine appartient à 10 % des ménages. L'institution est favorable à une taxation accrue des hauts patrimoines. Elle envisage également une maîtrise plus stricte des dépenses dans la restauration collective. Les travaux de rénovation dans les logements anciens sont également ciblés. Les minimas sociaux sont explicitement exclus de ces mesures de restriction. Carine Camby précise que 40 % des propositions concernent l'État et 20 % les collectivités locales.

Prochaines étapes et réactions politiques

Le rapport sera versé au débat public pour influence la loi de finances. Les syndicats préparent déjà leur mobilisation pour le 17 novembre. Les partis politiques vont analyser les 18 mesures proposées. Certaines dispositions recoupent déjà le projet de budget du gouvernement. La Cour des comptes compte sur ces recommandations pour orienter les choix budgétaires. L'exécutif devra arbitrer entre ces propositions et les réalités sociales. Le rétablissement des finances publiques reste l'objectif principal déclaré par l'institution.