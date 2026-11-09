Cour des comptes : 18 mesures d'urgence pour 38 milliards d'économies

La Cour des comptes publie un rapport exigeant 38 milliards d'économies dès 2027. Découvrez les 18 mesures précises pour rétablir les finances publiques françaises.

La Cour des comptes a présenté lundi un rapport détaillé proposant dix-huit mesures d'urgence destinées à redresser les finances publiques françaises dès l'année prochaine. Ces recommandations, toutes instruites et chiffrées par l'institution, visent à générer entre trente-deux et trente-huit milliards d'euros d'économies. La première présidente Amélie de Montchalin a précisé lors de la conférence de presse que ces propositions ne constituent pas un contre-budget mais des leviers d'action réalisables à court terme pour répondre à la crise budgétaire.

Détails des mesures d'assainissement financier

Ces dix-huit mesures proposées par la Cour des comptes se concentrent prioritairement sur la réduction des dépenses publiques tout en incluant des baisses de dépenses fiscales. La non-revalorisation des prestations sociales, à l'exception des minima sociaux, permettrait d'économiser quatre mille huit cents millions d'euros en 2027. Ce gel des prix vise à agir directement sur le premier poste de dépense qui représente trente-quatre pour cent du total des dépenses publiques nationales.

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La suspension pendant une année des avancements et promotions dans la fonction publique est une autre mesure phare du rapport. Cette décision pourrait générer trois mille neuf cents millions d'euros d'économies en s'attaquant à la masse salariale qui constitue vingt-deux pour cent des dépenses. Ces deux leviers majeurs permettent de cibler les postes budgétaires les plus lourds pour réduire rapidement le déficit structurel du pays.

Le rapport inclut également un relèvement du taux intermédiaire de la TVA de dix pour cent à treize pour cent, générant quatre milliards trois cents millions d'euros. Une meilleure maîtrise des allègements de prélèvements sociaux est également prônée pour récupérer trois mille cinq cents millions. Le recentrage des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle contribuerait pour sa part à dix-huit cents millions d'euros supplémentaires de recettes ou d'économies.

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Positions des acteurs et répartition sectorielle

La répartition de ces propositions entre les différentes entités publiques suit une logique précise définie par Carine Camby, présidente de la première chambre de la Cour des comptes. Environ quarante pour cent de ces mesures concernent directement l'État français. Un autre quarante pour cent s'applique à la sécurité sociale, tandis que vingt pour cent vise les collectivités locales. Cette répartition vise à responsabiliser tous les niveaux de pouvoir dans l'effort de consolidation budgétaire.

Amélie de Montchalin a souligné que ces propositions recoupent en partie certaines dispositions déjà prévues par le gouvernement pour le budget 2027. Entre onze et quatorze milliards d'euros figurent déjà dans le projet de loi de finances actuel. Cependant, la Cour des comptes estime qu'il est nécessaire d'aller plus loin et d'adopter des mesures supplémentaires pour atteindre l'objectif de trente-huit milliards d'euros. La première présidente a affirmé que l'institution remplit sa double mission d'alerter et de proposer sans sortir de son rôle constitutionnel.

La ministre chargée des Comptes publics Sébastien Lecornu fait face à une pression sociale croissante. Malgré les annonces de la conférence sociale concernant le Smic et les primes carburants, la colère des syndicats et de la jeunesse persiste. Le gouvernement tente de répondre à cette colère sans disposer d'une marge financière importante. Les nouvelles mesures de la Cour des comptes arrivent donc dans un contexte politique tendu avec une probable hausse du Smic et une défiscalisation des heures supplémentaires en discussion.

Impact à long terme et prochaines étapes législatives

La seconde partie du rapport recommande des leviers d'action pluriannuels pour piloter dans la durée le rétablissement des comptes publics. La Cour des comptes insiste sur un renforcement de la pluriannualité du budget de l'État. Elle préconise également la poursuite systématique des revues de dépenses et l'évaluation rigoureuse des dépenses fiscales. Ces recommandations doivent étayer la prochaine loi de programmation des finances publiques prévue par l'exécutif.

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Une note spécifique sur les dépenses fiscales met en lumière l'accumulation des dispositifs de niches fiscales. Le coût de ces mesures a quasiment doublé en vingt ans, ce qui pèse lourdement sur les finances publiques. La Cour des comptes demande aux parlementaires d'intégrer ces recommandations dans les débats actuels pour donner un budget viable à la France. Les Sages de la rue Cambon attendent une réponse législative rapide pour mettre en œuvre ces mesures dès 2027.

Les parlementaires doivent désormais examiner ces dix-huit propositions dans le cadre de l'élaboration budgétaire. La Cour des comptes insiste sur le caractère réalisable et intégrable à court terme de chaque mesure. L'objectif est de stabiliser la trajectoire des dépenses publiques tout en préservant les services essentiels. La réussite de ces réformes dépendra de la capacité du gouvernement à les transformer en lois votées avant la fin de l'année en cours.