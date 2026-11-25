La Cour des comptes révèle que les aides à l'apprentissage ont généré de 1,5 à 3 milliards d'euros de fraudes. Le gouvernement prévoit des économies de 700 millions d'ici 2025 pour lutter contre ces abus.

Un rapport de la Cour des comptes met en lumière une faille financière majeure dans le dispositif d'apprentissage en France. L'institution financière estime que les risques d'abus et de fraudes intentionnelles représentent entre 10 % et 20 % du montant global des dépenses publiques dédiées à ce secteur. Ces risques élevés ont conduit à des pertes financières considérables pour les finances publiques.

En extrapolant ces taux sur l'ensemble des dépenses d'aide à l'apprentissage, qui se sont élevées à 16 milliards d'euros en 2024, la Cour des comptes chiffre ces pertes à 1,5 milliard d'euros pour les seules fraudes. En incluant les abus, ce montant peut atteindre jusqu'à 3 milliards d'euros. Ces chiffres soulignent l'ampleur des dérives survenues lors de l'expansion massive du système.

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Mécanismes des fraudes détectées

La Cour des comptes détaille plusieurs types d'infractions constatées. Les principaux cas de fraudes mentionnés portent sur des contrats fictifs impliquant des apprentis ou des entreprises qui n'existent pas réellement. D'autres pratiques concernent l'usurpation d'identité, le financement de formations qui ne sont jamais réalisées, ou encore la surfacturation des coûts d'apprentissage. Le maintien des aides financières après la rupture des contrats constitue également une source majeure de détournement.

Ces aides à l'apprentissage, passées au crible de la Cour des comptes, concernent deux volets principaux. Elles incluent la prise en charge des coûts de la formation par les opérateurs de compétences, souvent appelés Opco, qui sont des associations finançant la formation professionnelle. Elles comprennent également les aides financières directes aux entreprises pour l'embauche d'apprentis.

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Réactions et contexte politique

Relancé à grande échelle par le président Emmanuel Macron, l'apprentissage, principale forme d'alternance réservée aux moins de 29 ans, s'est envolé ces dernières années. Le secteur s'est étendu à tous les métiers et à des formations allant jusqu'au Bac +5. Le nombre total de contrats a doublé et dépasse le million depuis 2023, marquant un changement d'échelle sans précédent dans la politique de l'apprentissage.

Cependant, la Cour des comptes note que ce " changement d'échelle " dans la politique de l'apprentissage " ne s'est pas accompagné d'une montée en puissance des contrôles et de la lutte contre les abus et les fraudes ". L'institution ajoute que cette lutte " n'est devenue que récemment un enjeu explicite de politique publique ", révélant un décalage entre l'expansion rapide du dispositif et les mécanismes de vérification.

Impact économique et perspectives

Face à ces dérives, le gouvernement envisage de rationaliser le soutien public. La subvention pour l'embauche d'un alternant pourrait passer de 6 000 euros annuels par apprenti à 4 500 euros. Cette baisse est vivement critiquée par les artisans inquiets de la baisse annoncée des aides. Certains estiment que si les coûts restent élevés pour les employeurs, " je n'en prendrai plus ", soulignant la tension économique actuelle.

Les économies attendues sont chiffrées par le ministère. Le montant des économies espéré est de l'ordre de 200 millions d'euros pour 2026 et de 700 millions d'euros d'ici 2025. Pour 2027, le gouvernement prévoit un maintien des aides malgré un chômage des jeunes élevé, cherchant à équilibrer soutien à l'emploi et maîtrise des dépenses publiques.