La Cour de cassation a statué le 10 novembre 2026 en faveur des salariés de Leclerc. Elle impose le versement d'au moins 25 % des bénéfices avant impôts. Cette décision confirme l'application stricte de la charte interne de l'enseigne face aux employeurs.

La plus haute juridiction judiciaire de France, la Cour de cassation, a rendu un arrêt majeur le 10 novembre 2026 concernant le statut financier des employés de l'enseigne de distribution Leclerc. Cette décision confirme l'obligation pour les adhérents du groupe de redistribuer une part significative de leurs résultats à leur personnel. Le tribunal a tranché en faveur des salariés qui contestaient le refus de leur employeur d'appliquer les règles de partage des gains établies dans la charte du groupe.

Une obligation légale de 25 pour cent des profits

La charte de l'enseigne prévoit explicitement qu'au moins 25 pour cent du résultat courant avant impôts doit être versé aux salariés de chaque magasin. Cette disposition constitue un mécanisme fondamental de redistribution des résultats au sein de la structure commerciale. Elle offre aux employés la possibilité de percevoir une part directe de la performance financière de leur établissement. Cette règle s'applique de manière autonome aux différents établissements affiliés à la marque.

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Les salariés de l'entreprise estimaient légitimement ne pas avoir reçu les sommes auxquelles ils pouvaient prétendre au titre de la participation et de l'intéressement. Leur employeur contestait particulièrement l'application de cette charte à ses sociétés exploitantes. Il arguait du fait que l'engagement initial n'avait pas été signé directement par les entreprises employeuses. Les juges ont donc dû examiner la validité juridique de cet argument face aux dispositions contractuelles du groupe.

Un litige juridique long et complexe

L'affaire avait débuté par une décision favorable aux salariés devant le conseil des prud'hommes. Cette première étape juridique a été suivie d'une inversion de tendance lors du procès en appel. La cour d'appel de Besançon avait en effet donné raison aux employeurs en décembre 2024. Elle avait validé l'interprétation restrictive des obligations de l'adhérent envers les employés directs.

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Face à cette décision défavorable, les salariés et la fédération CGT du commerce ont alors porté l'affaire devant la Cour de cassation. Ils demandaient une révision de l'interprétation juridique de la charte. La fédération syndicale soutenait fermement que les droits acquis par le personnel ne pouvaient être remis en cause par la structure juridique de l'entreprise. Ce conflit juridique prolongé a nécessité une clarification définitive de la hiérarchie des normes et des engagements.

La spécificité de l'organisation commerciale

Cette décision s'inscrit directement dans le fonctionnement spécifique de Leclerc. Contrairement à une chaîne composée uniquement de magasins détenus par une même société, l'enseigne repose sur un réseau d'adhérents. Ces derniers dirigent souvent leur établissement avec leur conjoint le cas échéant. Cette organisation particulière créait souvent une ambiguïté sur la responsabilité directe de l'employeur vis-à-vis de la charte.

Le dirigeant de l'adhérent est celui qui s'engage contractuellement pour exploiter un magasin sous l'enseigne Leclerc. Il doit créer la société nécessaire pour exercer cette activité commerciale. C'est cette organisation hybride qui était au cœur du désaccord juridique. L'engagement avait été pris par le dirigeant personne physique, mais les salariés étaient employés par la société exploitante de droit. La Cour de cassation a donc statué que l'adhérent ne peut pas se soustraire aux obligations de la charte en invoquant le fait que sa société ne l'a pas directement signée.

Des conséquences financières et juridiques majeures

La Cour estime que l'entreprise exploitant le magasin est elle aussi liée par ces engagements. Elle a donc cassé les décisions de la cour d'appel de Besançon sur ce point précis. Cela signifie que les salariés ont maintenant un droit direct à réclamer leur part des bénéfices. Les employeurs ne pourront plus utiliser la séparation juridique des structures pour éviter le versement des 25 pour cent.

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Les conséquences pour les entreprises de l'enseigne sont immédiates et financières. Elles devront désormais ajuster leurs prévisions de bénéfices en fonction de cette charge obligatoire. Pour les travailleurs, cette décision garantit une part plus importante de la richesse créée par leur activité quotidienne. La justice a ainsi reforcé le lien entre la performance commerciale et la rémunération des employés. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de protection accrue des droits sociaux au sein des grandes distributions commerciales.